Третий бывший актив Михаила Юревича выиграл суд у кипрской компании

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Родник», принадлежавшего экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, к аффилированной с бывшим главой региона Rantip Invest Limited (Кипр). Заем, выданный иностранной компанией российской организации, признали вкладом в имущество. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Национализированное предприятие подавало иск к кипрской организации, желая признать заем, выданный в 2018 году, вкладом в имущество. Ранее были удовлетворены подобные требования по другим бывшим активам Михаила Юревича — ООО «Универсальный магазин „Школьник“» и ООО «ОтельСтрой». По одному из дел адвокат экс-губернатора Игорь Трунов отмечал, что заявление было подано для уклонения от возврата денег вместе с процентами.

Виталина Ярховска