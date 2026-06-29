В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с обслуживанием

У 11 крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает около 19,3% авиапарка — 130 из 673 самолетов, подсчитал «Ъ» на основе данных Flightradar24 и других сервисов. Основная причина повышенного простоя в этом году — затянувшееся техническое обслуживание лайнеров.

В частности, в парке группы «Аэрофлот», насчитывающем 349 самолетов, не летают 37 воздушных судов. При этом большая часть из них приходится на самолеты авиакомпании «Россия» — у нее простаивает 22% парка. Среди других компаний группы у «Аэрофлота» не летают 4% самолетов, а у «Победы» используются все воздушные суда.

Частная авиакомпания S7 не использует 31,7% парка — в основном самолеты семейства А320neo из-за проблем с двигателем. В Utair простаивает 15,3% воздушных судов, в «Уральских авиалиниях» — 19,6%, в Smartavia — 23%. У Nordwind летом вне эксплуатации 44% парка.

Источники «Ъ» сообщили, что нормальным показателем для отрасли считается простой в 10% авиапарка на плановое обслуживание в летний сезон. Однако, по их оценке, треть простаивающего парка — неплохой показатель для крупнейших авиакомпаний, пятый год пребывающих под западными санкциями. При этом собеседники издания прогнозируют ухудшение ситуации с 2027 года из-за устаревания воздушных судов и истекающих ресурсов — особенно Sukhoi Superjet 100.

Подробнее — в материале «Ъ» «Великий почин».