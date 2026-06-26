Объемы промпроизводства Удмуртии увеличились на 8,1% в январе—мае 2026 года

Индекс промышленного производства по Удмуртии за январь—май 2026 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 108,1%. По этому показателю республика заняла первое место в ПФО. При этом спад промпроизводства отмечался в пяти регионах Приволжья. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В группе обрабатывающих производств рост составил 20,3%. Увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования в 1,7 раза. Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — на 26,3%, а производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросло на 15,9%.

«Допущен спад в производстве текстильных изделий в 2,6 раза, химических веществ и продуктов — в 1,7 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,4 раза, электрического оборудования — в 1,3 раза»,— отмечается в релизе.

Производство пищевых продуктов выросло на 9,5%, напитков — на 2,8%. При этом выпуск безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов снизился в 1,3 раза. Также на 10,2% уменьшились объемы производства кондитерских изделий, колбасных — на 6,7% и сыров — на 2,2%.

Хлебобулочных изделий длительного хранения за указанный период было произведено в 1,4 раза больше, сливочного масла и масляных паст — в 1,3 раза, мясных консервов — на 14,4%, крупы — на 5,7%.

В добывающем секторе наблюдается снижение на 5%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — на 4,4%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, также снижение на 1,5%.