Тюменцам разрешили посещать леса с 29 июня

Жителям Тюменской области с 29 июня снова разрешено свободно посещать леса, сообщили в департаменте лесного комплекса региона. При этом пожароопасный сезон продолжится до образования устойчивого снежного покрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тюменцев просят не разводить костры в лесу, не бросать непотушенные спички и окурки, не оставлять мусор — особенно стекло и легковоспламеняющиеся материалы, а также не проводить огневые работы.

Губернатор Александр Моор 8 июня продлил запрет на посещение лесов до 28 июня в рамках особого противопожарного режима. С начала весны произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара. Режим был введен 28 апреля.

Ирина Пичурина