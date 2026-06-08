Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 28 июня

Запрет на посещение лесов в Тюменской области будет действовать до 28 июня. Об этом сообщил губернатор в своем канале в MAX.

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«Продлеваем ограничение в рамках особого противопожарного режима. С начала весны уже произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара, поэтому мера вынужденная»,— написал глава региона.

Губернатор напомнил, что за нарушения особого противопожарного режима предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. По его словам, с начала действия особого режима, в регионе было выявлено более 170 нарушителей.

Власти Тюменской области ввели особый противопожарный режим в регионе 28 апреля. Он предусматривает запрет на посещение леса, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.

Полина Бабинцева