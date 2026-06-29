В Челябинской области промпроизводство упало на 6,2%

В январе — мае 2026 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 93,8% к показателю первых пяти месяцев 2025-го. Информация отражена в отчетности Челябинскстата.

Среди основных видов экономической деятельности параметр вырос только в добыче полезных ископаемых — на 3,6%. В обрабатывающих производствах индекс уменьшился на 7,4%, в обеспечении электричеством, газом, паром и кондиционировании воздуха — на 4,1%. Показатель в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов равняется лишь 98,8% от величины января — мая 2025 года.

Виталина Ярховска