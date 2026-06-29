Главная оппозиционная партия Японии собрала через краудфандинг $620 тыс. на выборы

Главная оппозиционная партия Японии, «Центристский Альянс за реформы» (CRA), собрала через краудфандинг более 100 млн иен ($620 тыс.). Сбор средств запустили около месяца назад из-за серьезной нехватки денег в бюджете движения. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

CRA, сформированный в январе законодателями от Конституционно-демократической партии Японии (CDPJ) и партии Комэйто, испытывает финансовые трудности с тех пор, как потерпел сокрушительное поражение на февральских выборах в Палату представителей. Тогда число мандатов альянса сократилось с почти 170 до 49, что привело к уменьшению госсубсидий. 15 мая альянс запустил краудфандинговую платформу с минимальным пожертвованием в 1 тыс. иен на человека. Деньги планируется потратить на проведение дебатов по всей стране, разработку политических программ и поддержание связей с местными сообществами, сообщается на сайте кампании.

Лидер CRA Дзунья Огава заявил, что партия рассматривает эти пожертвования как «общий вес надежд людей» на политические перемены. Ярким свидетельством жесткой экономии в альянсе стал недавний случай, когда господина Огава из собственного кармана оплатил апрельскую поездку в Испанию. Там он выступил на Всемирном саммите прогрессивной мобилизации левых политических деятелей, где также присутствовали премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Краудфандинговая кампания стартовала в преддверии единых местных выборов, запланированных на следующую весну. Ожидается, что на них CRA поддержит кандидатов, которых CDPJ и «Комэйто» выдвинут независимо друг от друга.

Эрнест Филипповский