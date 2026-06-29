Канадский «Торонто Мэйпл Лифс» задрафтовал защитника челябинского «Трактора»

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом раунде драфта 2026 года выбрал под общим 161-м номером российского защитника Ярослава Федосеева, сообщает пресс-центр канадского клуба.

Ярослав Федосеев является воспитанником системы челябинского «Трактора». В минувшем сезоне игрок стал самым юным защитником в истории команды, забившим гол в КХЛ. Историческую шайбу 18-летний хоккеист забросил в ворота астанинского «Барыса».

Защитник обладает правым хватом, что считается дефицитной характеристикой для игроков обороны. В минувшем сезоне 18-летний хоккеист успел выступить сразу в трех лигах: он провел 24 матча в МХЛ за «Белых Медведей» (13 очков), 25 игр в ВХЛ за «Челмет» (6 очков) и дебютировал в КХЛ, сыграв 9 матчей за основной состав «Трактора», включая игры плей-офф.

По мнению аналитика «Торонто» Алекса Дрейна, Федосеев останется в системе «Трактора» еще на два-три сезона для закрепления в основном составе КХЛ, прежде чем отправится в Северную Америку. Действующий контракт Федосеева с челябинским клубом рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, «Трактор» проводит масштабную ротацию состава, включая обмен нападающего Егора Коршкова в «Сибирь» и подписание лучшего голкипера последнего чемпионата мира норвежца Хенрика Хёукеланна.

Евгений Рыженьков