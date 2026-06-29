Taipei Times: Тайвань к концу года достроит единую сеть ПВО с ИИ

Создание интегрированной разведывательной сети ПВО Тайваня должно быть завершено к концу текущего года, сообщает издание Taipei Times со ссылкой на источник. Если парламент одобрит дополнительное финансирование, то, по данным источника газеты, новую систему развернут уже в следующем году.

Первая фаза этого проекта нового поколения объединяет программу «Хуаньчжань» (цифровую платформу для интеграции разведданных ПВО всех родов войск) и противоракетный комплекс «Цянгун» («Сильный лук»), созданный Национальным институтом науки и технологий Чжуншань (NCSIST).

Проект «Хуаньчжань» станет единым автоматизированным контуром командования и контроля. Она свяжет сухопутные силы, ВМС и ВВС Тайваня, заменив разрозненные ведомственные системы. Комплекс будет в режиме реального времени координировать информацию от американских систем Patriot и тайваньских ракет Tien Kung («Небесный лук») и Tien Chien («Небесный меч»).

Сеть будет оснащена системой искусственного интеллекта, который сможет автоматически распределять противоракеты в зависимости от характера воздушных угроз. Также она будет включать ракетный комплекс «Цянгун», который предназначен для перехвата тактических баллистических ракет на высотах до 70 км.

В NCSIST заявили, что «Цянгун» уже успешно прошел эксплуатационные испытания и готов к боевому дежурству. Однако контролируемый оппозицией парламент в ходе чтений урезал спецбюджет проекта на 36,1 млрд тайваньских долларов (около $1,13 млрд). Департамент стратегического планирования Минобороны Тайваня подчеркнул, что военные будут добиваться восстановления финансирования через дополнительный бюджет, чтобы не сорвать график развертывания сети.

Эрнест Филипповский