Taipei Times: Тайвань к концу года достроит единую сеть ПВО с ИИ
Создание интегрированной разведывательной сети ПВО Тайваня должно быть завершено к концу текущего года, сообщает издание Taipei Times со ссылкой на источник. Если парламент одобрит дополнительное финансирование, то, по данным источника газеты, новую систему развернут уже в следующем году.
Первая фаза этого проекта нового поколения объединяет программу «Хуаньчжань» (цифровую платформу для интеграции разведданных ПВО всех родов войск) и противоракетный комплекс «Цянгун» («Сильный лук»), созданный Национальным институтом науки и технологий Чжуншань (NCSIST).
Проект «Хуаньчжань» станет единым автоматизированным контуром командования и контроля. Она свяжет сухопутные силы, ВМС и ВВС Тайваня, заменив разрозненные ведомственные системы. Комплекс будет в режиме реального времени координировать информацию от американских систем Patriot и тайваньских ракет Tien Kung («Небесный лук») и Tien Chien («Небесный меч»).
Сеть будет оснащена системой искусственного интеллекта, который сможет автоматически распределять противоракеты в зависимости от характера воздушных угроз. Также она будет включать ракетный комплекс «Цянгун», который предназначен для перехвата тактических баллистических ракет на высотах до 70 км.
В NCSIST заявили, что «Цянгун» уже успешно прошел эксплуатационные испытания и готов к боевому дежурству. Однако контролируемый оппозицией парламент в ходе чтений урезал спецбюджет проекта на 36,1 млрд тайваньских долларов (около $1,13 млрд). Департамент стратегического планирования Минобороны Тайваня подчеркнул, что военные будут добиваться восстановления финансирования через дополнительный бюджет, чтобы не сорвать график развертывания сети.
Власти Тайваня неоднократно заявляли о планах по укреплению обороноспособности острова, в том числе за счёт увеличения расходов на оборону до 3,3% ВВП в следующем году и до 5% к 2030 году. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ анонсировал специальный бюджет в размере 40 миллиардов долларов на закупку вооружений в период с 2026 по 2033 год, включая создание системы ПВО, получившей название «Тайваньский купол» (T-Dome). Эти заявления делались на фоне обеспокоенности китайской активностью в регионе и призывов со стороны США увеличить оборонные расходы. США являются основным поставщиком вооружений для Тайваня, а объем американских военных поставок на остров за последние годы превысил 70 миллиардов долларов.
Пентагон планирует усилить свои позиции вблизи Тайваня, в том числе за счет создания «роев» беспилотников, чтобы предотвратить возможную военную операцию Китая. Вашингтон предоставлял Тайваню различные виды вооружений, включая ракетные комплексы Hawk и Patriot PAC-3 MSE, а также оказывал помощь в развитии оборонных систем. Однако США официально не признают независимость Тайваня, призывая к мирному разрешению любых противоречий.
Китай, в свою очередь, выражает протест против поставок американских вооружений Тайваню, называя это вмешательством во внутренние дела КНР и нарушением принципа «одного Китая». Пекин предостерегает, что милитаризация лишь «подтолкнет Тайвань к катастрофе», и считает затраты на оружие бессмысленными. Заявления Лая Циндэ о формировании оборонного бюджета также вызывают критику со стороны Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня.
Помимо этого, Тайвань рассматривается как ключевой производитель полупроводников и важный элемент в цепочке поставок технологий, использующих искусственный интеллект. Из-за этого американская корпорация AMD планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в развитие ИИ-инфраструктуры на Тайване, включая развертывание серверной ИИ-системы Helios.