Власти Китая пересматривают правила экспорта и импорта золота

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) совместно с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР разработали проект поправок в действующие правила импорта и экспорта золота и изделий из него. Инициатива направлена на упрощение администрирования, облегчение торговли с зарубежными странами, а также на оптимизацию контроля за перемещением драгметаллов частными лицами, сообщает агентство «Синьхуа».

Вынесенный на обсуждение законопроект предлагает отменить положение, требующее от НБК и ГТУ совместно разрабатывать правила для физлиц, провозящих с собой или отправляющих почтой золото и изделия из золота через границу. Контроль за трансграничными перемещениями драгмета по-прежнему останется в зоне ответственности таможни.

Также законопроект призван усилить предварительный надзор в этой сфере: предлагается точнее очертить рамки таможенного контроля и ужесточить надзор за внешнеторговыми компаниями-агентами. Кроме того, законопроект совершенствует систему штрафов за нарушения.

По данным ГТУ КНР, в мае импорт золота достиг двухлетнего максимума на росте спроса на физические слитки, — в страну было ввезено около 163 т. В январе—мае объем импорта составил 692 т, что почти в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.

Эрнест Филипповский