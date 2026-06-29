Власти Китая пересматривают правила экспорта и импорта золота
Народный банк Китая (НБК, Центробанк) совместно с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР разработали проект поправок в действующие правила импорта и экспорта золота и изделий из него. Инициатива направлена на упрощение администрирования, облегчение торговли с зарубежными странами, а также на оптимизацию контроля за перемещением драгметаллов частными лицами, сообщает агентство «Синьхуа».
Вынесенный на обсуждение законопроект предлагает отменить положение, требующее от НБК и ГТУ совместно разрабатывать правила для физлиц, провозящих с собой или отправляющих почтой золото и изделия из золота через границу. Контроль за трансграничными перемещениями драгмета по-прежнему останется в зоне ответственности таможни.
Также законопроект призван усилить предварительный надзор в этой сфере: предлагается точнее очертить рамки таможенного контроля и ужесточить надзор за внешнеторговыми компаниями-агентами. Кроме того, законопроект совершенствует систему штрафов за нарушения.
По данным ГТУ КНР, в мае импорт золота достиг двухлетнего максимума на росте спроса на физические слитки, — в страну было ввезено около 163 т. В январе—мае объем импорта составил 692 т, что почти в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.
Пересмотр правил импорта и экспорта золота в Китае происходит на фоне общих тенденций на мировом рынке, где золото становится всё более значимым активом. В целом, за последние десять лет возросла роль золота в мировой экономике, и центральные банки, включая Народный банк Китая, активно скупают металл для диверсификации своих валютных резервов, особенно после заморозки российских активов и на фоне геополитической нестабильности.
В России, например, также обсуждаются меры по ужесточению контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, включая операции с физическими лицами. Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают законопроекты, направленные на регулирование вывоза золота из страны, поскольку отмечается рост объемов нелегального вывоза. Цель этих мер — борьба с теневым оборотом и уменьшение ущерба для бюджета.
Предлагаемые Китаем изменения включают упрощение администрирования и контроля за перемещением драгметаллов частными лицами, а также ужесточение надзора за внешнеторговыми компаниями-агентами. Это может быть связано с тем, что в мае импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума, что является частью общего тренда увеличения спроса на физические слитки. Аналогично, в России обсуждаются вопросы об обязательной оценке операций банков с драгметаллами, чтобы выявлять подозрительные сделки. Правительство РФ также скорректировало правила оборота драгметаллов и камней, ужесточив требования к ломбардам и уточнив полномочия Минфина и Банка России.