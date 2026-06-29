Челябинск потерял две позиции в рейтинге городов по строительству жилья

Ввод жилья в 2025 году в Челябинске составил 0,4 кв. м на одного жителя. По этому показателю город занял 79-место из 100 среди муниципалитетов России в рейтинге «РИА Новости», потеряв за год две позиции.

Объем введенного жилья в прошлом году в Челябинске достиг 483 тыс. кв. м (+0,5% к 2024-му). Лидерами рейтинга стали Кызыл (ввод жилья — 2,4 кв. м на человека), Краснодар (2,2 кв. м) и Тюмень (почти 2 кв. м). На последних местах расположились Мурманск (0,03 кв. м), Петропавловск-Камчатский (0,08 кв. м) и Комсомольск-на-Амуре (0,09 кв. м).

Виталина Ярховска