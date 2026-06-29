Перевозчики предупредили о росте цен из-за перебоев с поставками топлива в России

Перебои с поставками топлива стали сказываться на рынке автоперевозок. В России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижаются суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках растягивается на несколько дней.

В Sigma рассказали «Ъ», что получили от коллег-автоперевозчиков уведомление о повышении с 1 июля тарифов минимум на 10%. В VIG Trans заявили, что по внутренним перевозкам ставки пока «относительно стабильны». По данным компании, в Сибири, на юге России и в некоторых приграничных областях фиксируют ограничения на заправку и перебои с поставками топлива. В сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли до 77–90 руб. за л, и часть перевозчиков закладывает дополнительные издержки в ставки, которые выросли почти на 5%.

В «Байт Транзит» указали, что трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС, уточнили в ПЭК. По сведениям логистической компании «Оптималог», за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс, причем особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию.

В AKFA сообщили, что на китайском направлении за неделю топливных сбоев цены выросли на 50–70 тыс. руб. за машину к бенчмарку 760–830 тыс. руб. за доставку фуры из Маньчжурии в Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Грузам еще отольется».