Перевозчики предупредили о росте цен из-за перебоев с поставками топлива в России
Перебои с поставками топлива стали сказываться на рынке автоперевозок. В России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижаются суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках растягивается на несколько дней.
В Sigma рассказали «Ъ», что получили от коллег-автоперевозчиков уведомление о повышении с 1 июля тарифов минимум на 10%. В VIG Trans заявили, что по внутренним перевозкам ставки пока «относительно стабильны». По данным компании, в Сибири, на юге России и в некоторых приграничных областях фиксируют ограничения на заправку и перебои с поставками топлива. В сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли до 77–90 руб. за л, и часть перевозчиков закладывает дополнительные издержки в ставки, которые выросли почти на 5%.
В «Байт Транзит» указали, что трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС, уточнили в ПЭК. По сведениям логистической компании «Оптималог», за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс, причем особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию.
В AKFA сообщили, что на китайском направлении за неделю топливных сбоев цены выросли на 50–70 тыс. руб. за машину к бенчмарку 760–830 тыс. руб. за доставку фуры из Маньчжурии в Москву.
Подробности — в материале «Ъ» «Грузам еще отольется».
Проблема перебоев с поставками топлива и роста цен на него не нова для России и регулярно влияет на экономику. Уже в августе 2023 года российские регионы, включая Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Рязанскую, Новосибирскую области, Калмыкию и Крым, сталкивались с дефицитом топлива на АЗС. Тогда причиной называли задержки доставки по железным дорогам, перегруженным из-за переориентации экспорта угля на восток, а также плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, которые усугубляли ситуацию с предложением на внутреннем рынке. В связи с этим Минсельхоз даже обращался в Минэнерго и Минтранс.
Проблемы с поставками и ростом цен на топливо зачастую приводят к удорожанию грузоперевозок, поскольку топливо является ключевой статьей расходов для перевозчиков. Это, в свою очередь, может сказаться на стоимости многих товаров. В 2025 году отмечался рост цен на автомобильные грузоперевозки по России на 12,3%, что частично связывалось с повышением цен на топливо и запчасти, а также с дефицитом водителей. Независимые АЗС оказываются в более сложном положении, так как крупные вертикально-интегрированные компании резервируют топливо для собственных нужд, что приводит к нехватке на свободном рынке.
Власти предпринимали меры для стабилизации ситуации, такие как временное ограничение экспорта дизельного топлива и бензина в сентябре 2023 года, а также мониторинг цен на топливо в отдельных регионах. Однако, несмотря на заявления о стабилизации цен и отсутствии дефицита в целом по стране, проблемы с ритмичностью поставок и ростом стоимости топлива продолжают возникать, особенно в регионах, где логистика затруднена, например, из-за высокой загруженности железных дорог. Такие проблемы могут вызывать недовольство у различных секторов экономики, включая аграриев.