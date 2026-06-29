Фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории

Биографический фильм «Майкл» о поп-исполнителе Майкле Джексоне, распространяемый компанией Lionsgate в США и Universal на международных рынках, стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав $977 млн в мировом прокате. Как сообщает Variety, предыдущий рекорд по сборам среди биографических фильмов принадлежал картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера: в 2023 году он собрал $975 млн.

В тройке лидеров проката также остается фильм «Богемская рапсодия» 2018 года о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри, который собрал $911 млн. Среди прочих рекордов «Майкл» стал самым кассовым фильмом Lionsgate за всю историю студии, обойдя «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года, сборы которого составили $865 млн. Ожидается, что студия снимет как минимум еще один фильм о жизни Майкла Джексона.

Фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа рассказывает о пути исполнителя от участия в детской семейной группе до статуса короля поп-музыки. Главную роль сыграл Джаафар Джексон, племянник певца. Как сообщалось ранее, фильм «Майкл» собрал за первые выходные проката $217 млн в мире и $97 млн в США. Это самый большой кассовый сбор за всю историю биографических картин для первых выходных.

Влад Никифоров