Правительство обсуждает расширение нацрежима на гранит, стекло и керамику
Правительство РФ обсуждает введение национального режима, при котором госзакупки гранита, стекла и керамики российского производства, а также подобной продукции из стран ЕАЭС станут приоритетными. Об этом сообщают «Известия».
По данным Минфина, в прошлом году на долю российских товаров уже приходилось 65% стоимостного объема госзакупок. При этом в Минпромторге в конце 2025 года отмечали, что импортные строительные материалы занимают не более 4% рынка и представлены по большей части в премиум-сегменте.
Как отмечают «Известия», обсуждение меры связано с падением производства стройматериалов на 8,3% из-за снижения спроса в строительном секторе. Согласно негативному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году сокращение выпуска в отрасли может достичь 22%.
Расширение национального режима на гранит, стекло и керамику является частью более широкой политики стимулирования внутреннего производства и импортозамещения, которая активно проводится в России. В 2024 году, после ухода иностранных компаний, российским производителям пришлось увеличивать объемы производства и наращивать компетенции, что привело к росту инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности. Общая тенденция к импортозамещению в стране усилилась, особенно в условиях санкций, когда закрытие рынков недружественных стран и увеличение госзаказа поставили предприятия перед необходимостью наращивания выпуска традиционной и освоения новой продукции.
Закон о национальном режиме при госзакупках, принятый Советом Федерации в августе 2024 года, устанавливает единый порядок предоставления преимущества товарам отечественного производства, переходя от принципа «третий лишний» к более строгому «второй лишний», что означает снятие иностранных заявок с торгов при наличии хотя бы одной российской. Также к российским товарам применяется коэффициент, улучшающий ценовое предложение на 15%. Однако, несмотря на законодательные меры, производители систем безопасности в 2025 году жаловались на неэффективность национального режима в госзакупках из-за правовой неопределенности, которая позволяла заказчикам обходить требования и закупать более дешевые иностранные аналоги. Такие проблемы возникали в том числе из-за отсутствия четкого регулирования понятия «поставляемый товар».
Расширение национального режима также связано с активной реализацией нацпроектов, в рамках которых осуществляется значительная часть госзакупок, и государство выделяет средства на развитие отечественных производств. Например, в 2025 году на нацпроекты было предусмотрено более 41 трлн рублей на шесть лет. В этот период в рамках национального режима было приобретено российских промышленных товаров на сумму 1,85 трлн рублей, что составило 75% от общего объема. При этом Минпромторг и Минфин продолжают точечную донастройку "национального режима", включая в него новые категории товаров, чтобы стимулировать производство и удовлетворять потребности заказчиков.