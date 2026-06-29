Британия откажется от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БПЛА
Великобритания отказалась от планов по созданию нового поколения классических эсминцев. Вместо этого устаревающий флот заменят как минимум шестью современными «гибридными» кораблями, приспособленными для запуска беспилотников. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что вместо разработки эсминцев Type 83, которые находились на ранней стадии разработки и должны были прийти на смену устаревшему флоту Type 45, инвестиции направят на создание новых единых боевых кораблей (Common Combat Vessels). Эти суда смогут координировать беспилотные системы в воздухе, на воде и под водой.
Подобные корабли лучше отвечают характеру современной войны и позволят расширить огневую мощь ВМС без увеличения численности экипажа и стоимости, отметили в британском Минобороны.
Новая программа станет частью Плана оборонных инвестиций (DIP), который уходящий в отставку премьер-министр Кир Стармер обязался опубликовать до начала саммита НАТО в Турции 7 июля. Технику задействуют «для противодействия российской активности в Северной Атлантике и на Крайнем Севере», а также для защиты подводной инфраструктуры. Кроме того, планируется выделить 500 млн фунтов стерлингов на оснащение элитных подразделений Commando Force новыми катерами и автономными технологиями.
Активное внедрение беспилотных систем в военные флоты является глобальным трендом. Например, США разрабатывает флот морских беспилотников на случай возможного конфликта с Китаем, пытаясь создать «рои» морских и воздушных беспилотников для предотвращения военных операций. Однако этот проект столкнулся с рядом технических трудностей и задержек. На Украине также планируется увеличить закупки БПЛА для вооруженных сил, на что в 2023 году было направлено около 20 млрд гривен.
В России также активно развивается это направление. В структуре Минобороны РФ создана новая межведомственная рабочая группа — Технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения. Его целью является ускоренная разработка и внедрение передовых морских беспилотных систем. Также в составе всех флотов Военно-морского флота России планируется формирование полков беспилотных систем, которые будут оснащены роботизированными комплексами для различных сред, включая воздушные, наземные и подводные дроны, а также безэкипажные катера.