Британия откажется от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БПЛА

Великобритания отказалась от планов по созданию нового поколения классических эсминцев. Вместо этого устаревающий флот заменят как минимум шестью современными «гибридными» кораблями, приспособленными для запуска беспилотников. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что вместо разработки эсминцев Type 83, которые находились на ранней стадии разработки и должны были прийти на смену устаревшему флоту Type 45, инвестиции направят на создание новых единых боевых кораблей (Common Combat Vessels). Эти суда смогут координировать беспилотные системы в воздухе, на воде и под водой.

Подобные корабли лучше отвечают характеру современной войны и позволят расширить огневую мощь ВМС без увеличения численности экипажа и стоимости, отметили в британском Минобороны.

Новая программа станет частью Плана оборонных инвестиций (DIP), который уходящий в отставку премьер-министр Кир Стармер обязался опубликовать до начала саммита НАТО в Турции 7 июля. Технику задействуют «для противодействия российской активности в Северной Атлантике и на Крайнем Севере», а также для защиты подводной инфраструктуры. Кроме того, планируется выделить 500 млн фунтов стерлингов на оснащение элитных подразделений Commando Force новыми катерами и автономными технологиями.