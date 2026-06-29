Bloomberg: фондовые рынки КНР и Индии тормозят из-за отсутствия ИИ-гигантов

Фондовые рынки Китая, Индии и Гонконга стали единственными крупными площадками в мире, где доля ведущих компаний в общей капитализации за год снизилась (в КНР и Индии — до 19%), сообщает Bloomberg. Как объяснила главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана, проблема возникла из-за того, что в этих регионах нет «единого доминирующего лидера в сфере ИИ», который бы мог «потянуть» за собой бенчмарки. То есть росту индексов Китая и Индии мешает то, что капитал на этих рынках слишком сильно распределен.

В то же время другие рынки, на которых доминируют несколько игроков, связанных с цепочкой поставок ИИ, резко выросли, отмечает Bloomberg. Тайваньский индекс, поднявшийся главным образом за счет роста гиганта по производству микросхем TSMC, вырос в этом году на 54%. В то же время южнокорейский индекс Kospi, поддерживаемый лидерами в сегменте памяти с высокой пропускной способностью (HBM) SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co., вырос примерно вдвое.

Индийский бенчмарк Nifty 50 с начала года снизился примерно на 8%. Там доминируют традиционные сырьевые и финансовые гиганты, а также традиционный ИТ-аутсорсинг, которые сейчас считаются «уязвимыми перед лицом ИИ» и больше не могут «тянуть» индекс с прежней силой, объяснила Чару Чанана.

Китайский индекс CSI 300 за год прибавил около 5%. Госпожа Чанана объяснила, что рост произошел благодаря перераспределению денег инвесторов, несмотря на снижение доли первой десятки компаний. Капитал начал поступать не только в привычные ИТ-гиганты, но также и в банки, страховые компании, госсектор с высокими дивидендами, а также в перспективные компании, производящие смежное для индустрии ИИ оборудование, сказала она.