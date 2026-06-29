Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной состав по обеспечению участия РФ в «Группе двадцати» (G20).
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правовых актов, председателем комиссии назначен начальник Экспертного управления президента РФ, российский шерпа Денис Агафонов.
Кроме того, в комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Минздрава и Центробанка.
Комиссия, состав которой утвердил президент Владимир Путин, отвечает за обеспечение участия России в G20 и обсуждение приоритетов страны в этом объединении. Российская сторона сохраняет заинтересованность в работе G20, а российская шерпа Светлана Лукаш ранее провела заседание межведомственной комиссии для подготовки к саммиту лидеров в Майами в декабре 2026 года и программы председательства США в том же году. На этих заседаниях обсуждались такие вопросы, как торговля, финансовая стабильность, энергетическая безопасность, критические минералы, снижение барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развитие искусственного интеллекта. Кремль подчеркнул важность скоординированной и конструктивной работы в «Группе двадцати» в тесном контакте с американским председательством и во взаимодействии с партнерами по БРИКС и «мировым большинством».
В 2026 году Соединенные Штаты будут председательствовать в G20, и саммит лидеров запланирован на 14–15 декабря в Майами. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия приглашена участвовать в саммите на высшем уровне. По словам российской шерпы в G20 Светланы Лукаш, США готовятся к возможному приезду Владимира Путина, хотя президент США Дональд Трамп выражал сомнения насчет его визита. Администрация Трампа подчеркивает намерение вернуть объединению его первоначальную миссию — содействие глобальному экономическому росту и процветанию.