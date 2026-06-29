Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Составлено ИИ-Ассистентъ

Комиссия, состав которой утвердил президент Владимир Путин, отвечает за обеспечение участия России в G20 и обсуждение приоритетов страны в этом объединении. Российская сторона сохраняет заинтересованность в работе G20, а российская шерпа Светлана Лукаш ранее провела заседание межведомственной комиссии для подготовки к саммиту лидеров в Майами в декабре 2026 года и программы председательства США в том же году. На этих заседаниях обсуждались такие вопросы, как торговля, финансовая стабильность, энергетическая безопасность, критические минералы, снижение барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развитие искусственного интеллекта. Кремль подчеркнул важность скоординированной и конструктивной работы в «Группе двадцати» в тесном контакте с американским председательством и во взаимодействии с партнерами по БРИКС и «мировым большинством».

В 2026 году Соединенные Штаты будут председательствовать в G20, и саммит лидеров запланирован на 14–15 декабря в Майами. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия приглашена участвовать в саммите на высшем уровне. По словам российской шерпы в G20 Светланы Лукаш, США готовятся к возможному приезду Владимира Путина, хотя президент США Дональд Трамп выражал сомнения насчет его визита. Администрация Трампа подчеркивает намерение вернуть объединению его первоначальную миссию — содействие глобальному экономическому росту и процветанию.