При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли 11 человек

Легкомоторный самолет Pilatus с парашютистами упал в коммуне Томблен недалеко от города Нанси во Франции. Погибли 11 человек — пилот, пять инструкторов и пять учеников. Об этом сообщает BFMTV.

Инструкторы и ученики должны были совершить совместный прыжок с парашютом. По информации префекта региона Лотарингия Ив Сеги, самолет упал «почти вертикально» недалеко от жилого района. Дома не были повреждены.

По словам Ив Сеги, причиной крушения стала техническая неисправность. Началось расследование.