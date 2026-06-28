Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

При крушении легкомоторного самолета во Франции погибли 11 человек

Легкомоторный самолет Pilatus с парашютистами упал в коммуне Томблен недалеко от города Нанси во Франции. Погибли 11 человек — пилот, пять инструкторов и пять учеников. Об этом сообщает BFMTV.

Инструкторы и ученики должны были совершить совместный прыжок с парашютом. По информации префекта региона Лотарингия Ив Сеги, самолет упал «почти вертикально» недалеко от жилого района. Дома не были повреждены.

По словам Ив Сеги, причиной крушения стала техническая неисправность. Началось расследование.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд