Число погибших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня выросло до двух
Спасатели обнаружили тело второго сотрудника предприятия, погибшего при ракетной атаке ВСУ на Волгоград 27 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
При атаке пострадали 11 человек, они госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.
В ночь на 27 июня ракеты ВСУ ударили по предприятию в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщал Андрей Бочаров.
Ракетная атака на предприятие в Волгограде 27 июня, в результате которой пострадали 11 человек и погибли двое, является одним из серии инцидентов, когда регион подвергался атакам со стороны ВСУ. Ранее, 29 ноября 2025 года, в Волгограде число пострадавших при аналогичном ударе БПЛА возросло до пяти человек после того, как потребовалась медицинская помощь еще троим жителям. Тогда же было госпитализированы девочка 2007 года рождения и мужчина 1964 года рождения, а также женщина 1948 года рождения, получившая травмы от взрывной волны.
В целом, Волгоградская область регулярно подвергается атакам с применением беспилотных летательных аппаратов. Например, в ночь с 10 на 11 февраля 2026 года над регионом были перехвачены и сбиты 49 дронов, что привело к повреждениям квартиры в жилом доме, обломки БПЛА упали на территорию детского сада и спровоцировали пожар на заводе. Ещё раньше, 29 мая 2026 года, при ночной атаке БПЛА на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина, и пострадали ещё двое. Также 10 апреля 2026 года погиб житель Волжского, и произошел пожар на емкости с нефтепродуктами в Светлоярском районе.