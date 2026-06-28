Число погибших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня выросло до двух

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ракетная атака на предприятие в Волгограде 27 июня, в результате которой пострадали 11 человек и погибли двое, является одним из серии инцидентов, когда регион подвергался атакам со стороны ВСУ. Ранее, 29 ноября 2025 года, в Волгограде число пострадавших при аналогичном ударе БПЛА возросло до пяти человек после того, как потребовалась медицинская помощь еще троим жителям. Тогда же было госпитализированы девочка 2007 года рождения и мужчина 1964 года рождения, а также женщина 1948 года рождения, получившая травмы от взрывной волны.

В целом, Волгоградская область регулярно подвергается атакам с применением беспилотных летательных аппаратов. Например, в ночь с 10 на 11 февраля 2026 года над регионом были перехвачены и сбиты 49 дронов, что привело к повреждениям квартиры в жилом доме, обломки БПЛА упали на территорию детского сада и спровоцировали пожар на заводе. Ещё раньше, 29 мая 2026 года, при ночной атаке БПЛА на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина, и пострадали ещё двое. Также 10 апреля 2026 года погиб житель Волжского, и произошел пожар на емкости с нефтепродуктами в Светлоярском районе.