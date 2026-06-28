Кто возглавлял федеральные списки «Единой России»

На выборах в Госдуму 19 декабря 1999 года во главе списка блока «Единство» (будущая «Единая Россия») были глава МЧС Сергей Шойгу, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и генерал-майор милиции Александр Гуров. Блок набрал 23,3% голосов. Господин Шойгу отказался от мандата и остался в МЧС. С мая по ноябрь 2012 года он был губернатором Подмосковья, затем до 2024 года — министром обороны РФ, с мая 2024-го — секретарь Совбеза РФ. Господин Карелин поработал депутатом Госдумы пяти созывов, а в сентябре 2020-го стал сенатором от Новосибирской области. Александр Гуров оставался в Думе до 2011 года, а затем прекратил активную политическую деятельность.

На выборах 7 декабря 2003 года список ЕР возглавляла четверка: глава МВД Борис Грызлов, глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и глава Татарстана Минтимер Шаймиев. Партия набрала 37,57%. Из лидеров списка на работу в Госдуму перешел только господин Грызлов. До 2011 года он был спикером, с 2015 по 2022 год — полпредом РФ в контактной группе по Украине, с января 2022-го — послом в Белоруссии. Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев занимали свои посты до сентября 2010 и марта 2010 года соответственно.

На выборах 2 декабря 2007 года список ЕР возглавлял президент Владимир Путин. Партия набрала 64,3%. От мандата господин Путин отказался. С 2008 по 2012 год возглавлял правительство РФ, в 2012, 2018 и 2024 годах вновь избирался президентом.

На выборах 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года список ЕР возглавлял Дмитрий Медведев, в первый раз — будучи президентом, во второй — премьер-министром РФ. ЕР набрала 49,31% и 54,2% соответственно. Господин Медведев оба раза отказался от мандата. С января 2020 года — зампред Совбеза РФ.

На выборах 17–19 сентября 2021 года во главе списка ЕР были министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач городской клинической больницы №40 Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Партия набрала 49,82%. Госпожа Кузнецова единственная из пятерки перешла в Госдуму, с октября 2021 года — вице-спикер.