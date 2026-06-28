Ипотека не спешит дешеветь

За последнюю неделю только два крупных ипотечных банка решили снизить ставки по рыночным программам ипотеки. Остальные участники рынка не планируют делать это в ближайшее время из-за решения ЦБ замедлить темпы снижения ключевой ставки. Это сохраняет для банков достаточно высокую стоимость фондирования, а высокие проинфляционные риски ведут к более осторожному пересмотру условий по ипотеке. Тем не менее доля рыночной ипотеки продолжит расти даже при умеренном снижении ставок, особенно после принятия изменений в льготной программе «Семейной ипотеки», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За неделю, начавшуюся 19 июня, два банка, входящие в топ-20 по размеру ипотечного портфеля (по версии ПАО «Дом.РФ»), приняли решение снизить ставки по рыночной ипотеке на 0,3–0,5 процентного пункта (п. п.). Альфа-банк заявил об этом 19 июня, Сбербанк — 26 июня. Ставки в обоих банках могут отличаться в зависимости от первоначального взноса (ПВ). При ПВ свыше 50,1% ставка может быть ниже на 0,5–2 п. п.

Оба банка держали ставки по программам ипотеки выше среднерыночных. По данным ПАО «Дом.РФ», на 19 июня средневзвешенные ставки у Сбербанка на первичном и вторичном рынках составляли 19,2% и 18,7% годовых. У Альфа банка — 18,99% по обеим программам. В то же время средневзвешенные ставки по рынку варьировались от 18,71% (на вторичном рынке) до 19,06% (на первичном рынке) годовых.

Остальные участники рынка пока не спешат пересматривать ставки по своим рыночным программам, однако предлагают различные скидки и акции. При выполнении дополнительных условий ставки по ипотечным программам могут опускаться на 0,3–1,5 п. п., следует из данных ПАО «Дом.РФ». Наиболее часто банки предлагают снизить ставку за быстрый выход на сделку (банк «Дом.РФ», Альфа-банк, банк «Санкт-Петербург», МКБ, Металлинвестбанк и «Транскапитал»), за онлайн-заявку (Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, «Кубань-Кредит»).

Отсутствие пересмотра ставок по рыночным программам участники рынка объясняют высокой стоимостью фондирования.

«Снижение ключа очень незначительное и не окажет существенного влияния на стоимость фондирования»,— считает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. На последнем заседании, 19 июня, ЦБ снизил ключевую ставку только на 0,25 п. п., до 14,25%. Рынок ожидал более динамичного снижения ключевой ставки, «банки уже заложили этот фактор в предыдущие корректировки», замечает директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

Рынок ждет принятия изменений в условиях выдачи по программе «Семейная ипотека» (см. “Ъ” от 20 июня). Могут быть введены не только дифференцированные ставки, но и лимиты, размеры которых также будут зависеть от количества детей, не исключена отмена комбинированных программ.

Вступление в силу новых правил ожидается 1 июля, однако на запрос “Ъ” в Минфине и Минстрое ответили, что пока обсуждения все еще ведутся.

По данным ПАО «Дом.РФ», в мае доля выдачи по семейной ипотеке в общем объеме составила только 45%, тогда как в январе показатель превышал 76%. На фоне обсуждения новых условий участники рынка фиксируют рост интереса со стороны заемщиков к льготной программе для семей.

При вступлении в силу новых правил участники рынка и эксперты ожидают дальнейшего перетока спроса в рыночные программы, которые и так стали драйвером рынка за последние месяцы.

По данным ПАО «Дом.РФ», в мае 2026 года было выдано 49 тыс. кредитов по рыночным программам на сумму 152 млрд руб., 38% из которых пришлись на вторичный рынок.

Снижение ставок по ипотеке в ближайшие месяцы будет происходить в большей степени за счет коррекции у отдельных банков, считает Наталия Богомолова.

Дарья Загайнова