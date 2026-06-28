Машины на проводе

Загрузка электрозарядных станций (ЭЗС) увеличилась в середине июня, у крупнейшего оператора Punkt E показатель вырос на 24% по сравнению с маем. Операторы ЭЗС считают, что пока динамику рано связывать с перебоями с поставками топлива и что значительный рост загрузки станций возможен только при увеличении парка электромобилей. При этом автомобилисты стали чаще использовать гибриды в электрическом режиме, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

С 13 по 26 июня число зарядных сессий на ЭЗС выросло на 18% по сравнению с предыдущими двумя неделями, следует из данных 2Chargers — платформы для владельцев электромобилей и гибридов, которая объединяет данные о зарядной инфраструктуре по России. Использование приложения компании за этот период увеличилось на 33,4% в Москве и на 38,8% в Санкт-Петербурге, добавляют в 2Chargers.

Загрузка ЭЗС растет в условиях сокращения предложения топлива, высокого спроса и введенных в ряде регионов лимитов на продажу бензина.

Руководитель отдела маркетинга Punkt E Евгений Катальницкий сообщил “Ъ” 24 июня, что за последние десять дней трафик на ЭЗС компании вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом в мае этого года. «Сейчас мы не располагаем достаточными данными, чтобы напрямую связывать увеличение числа зарядных сессий с временными ограничениями на продажу бензина»,— отмечает он. В целом, по словам господина Катальницкого, спрос на зарядную инфраструктуру растет опережающими темпами, особенно в крупных городах, и ожидается, что тренд будет сохраняться.

В «Росатом Сеть зарядных станций» сообщили “Ъ”, что фиксируют умеренный рост загрузки сети ЭЗС: количество зарядных сессий увеличилось, но резкого скачка не наблюдается. Активнее заряжаться стали в том числе владельцы подключаемых гибридов, снижая зависимость от топлива в ежедневных поездках, говорят в компании. Однозначно связывать этот рост с ограничениями на топливном рынке в компании считают преждевременным, указывая, что видят устойчивый интерес к электромобилям в целом.

Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян говорит, что загрузка станций находится в пределах базовых значений трех-пяти сессий в день. Для изменений, по его мнению, нужен кратный скачок парка электромобилей и заряжаемых гибридов. Пока АПОЭ фиксирует рост интереса к теме, но о том, повлияла ли ситуация с доступностью топлива на продажи электромобилей, можно будет судить не раньше чем через три недели, указывает господин Сафарян.

Йоханнес-Корнелиус Ростовский из «Эйлер Аналитические технологии» ожидает умеренного повышение трафика на ЭЗС за счет двух категорий пользователей.

Электромобили зачастую являются вторым транспортом в домохозяйстве.

В связи с ограничениями на продажу бензина владельцы могут начать чаще ими пользоваться, тем самым повышая спрос на услуги ЭЗС, отмечает аналитик. Вторым источником повышенного спроса загрузки ЭЗС, по его мнению, могут стать подключаемые гибриды, владельцы которых начнут чаще использовать электромобиль в электрическом режиме, также повышая загрузку ЭЗС. Кроме того, некоторые покупатели, которые уже планировали покупку электромобиля, могут принять решение быстрее, но этот эффект будет ограничен и заметен с лагом в месяцы, а не недели, добавляет эксперт.

Партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич также считает, что, если ситуация с бензином быстро не разрешится, это может повлиять на повышение спроса на гибриды и электромобили. В свою очередь, это позволит повысить трафик ЭЗС в долгосрочной перспективе.

Анна Тыбинь