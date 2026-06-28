Власти Уганды закрыли независимый телеканал NTV
Сын президенты Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба, который также командует вооруженными силами страны, распорядился закрыть ведущую независимую газету страны Daily Monitor. Об этом сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что рано утром 28 июня у главного офиса Daily Monitor были размещены солдаты. Газета входит в состав медиагруппы Nation Media Group, штаб-квартира которой находится в Найроби, столице Кении.
Мухузи Кайнеругаба
Фото: Hajarah Nalwadda / AP
«В Уганде у меня есть власть закрыть ЛЮБОЕ СМИ, какое я захочу,— написал господин Кайнеругаба в соцсети X.— Эта власть у меня с 2017 года. Эту власть мне дал мой великий отец». Он также заявил, что, помимо газеты Daily Monitor, он дал распоряжение закрыть местную телекомпанию NTV, входящую в состав Nation Media Group.
Мухузи Кайнеругаба является старшим сыном 81-летнего президента страны Йовери Мусевени, который правит в Уганде с 1986 года. Многие СМИ рассматривают генерала Кайнеругабу как одного из наиболее возможных преемников Йовери Мусевени.
Президент Уганды Йовери Мусевени, который правит страной с 1986 года, в своей ранней политической карьере сам эмигрировал в Танзанию после военного переворота Иди Амина и создал военизированную группировку, которая в итоге помогла свергнуть режим Амина. Мусевени пришел к власти, активно используя свои военные ресурсы и идеи панафриканизма, которыми он проникся во время учебы в Университете Дар-эс-Салама.
За прошедшие почти четыре десятилетия у власти Мусевени уверенно выигрывал выборы. При этом в прошлом власти Уганды уже оказывались в ситуациях, когда международное сообщество и западные доноры выражали обеспокоенность, например, в 2023 году из-за ужесточения законодательства об ЛГБТ. Тогда президент Уганды колебался с подписанием подобного закона из-за опасений прекращения экономической помощи со стороны западных стран. Отметим, что США рассматривают возможность введения визовых ограничений для должностных лиц Уганды в связи с нарушениями прав человека.