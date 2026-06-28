Власти Уганды закрыли независимый телеканал NTV

Сын президенты Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба, который также командует вооруженными силами страны, распорядился закрыть ведущую независимую газету страны Daily Monitor. Об этом сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что рано утром 28 июня у главного офиса Daily Monitor были размещены солдаты. Газета входит в состав медиагруппы Nation Media Group, штаб-квартира которой находится в Найроби, столице Кении.

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Фото: Hajarah Nalwadda / AP Мухузи Кайнеругаба

Фото: Hajarah Nalwadda / AP

«В Уганде у меня есть власть закрыть ЛЮБОЕ СМИ, какое я захочу,— написал господин Кайнеругаба в соцсети X.— Эта власть у меня с 2017 года. Эту власть мне дал мой великий отец». Он также заявил, что, помимо газеты Daily Monitor, он дал распоряжение закрыть местную телекомпанию NTV, входящую в состав Nation Media Group.

Мухузи Кайнеругаба является старшим сыном 81-летнего президента страны Йовери Мусевени, который правит в Уганде с 1986 года. Многие СМИ рассматривают генерала Кайнеругабу как одного из наиболее возможных преемников Йовери Мусевени.

Евгений Хвостик