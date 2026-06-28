Бдят усталые игрушки

В мировом прокате идет анимационный фильм «История игрушек 5» Маккенны Харрис и Эндрю Стэнтона — продолжение популярной франшизы студии Pixar. В новом выпуске старые-добрые игрушки аналоговой эпохи противостоят высокотехнологичной угрозе со стороны гаджетов. Выглядит это симпатично и забавно, но создатели франшизы, считает Юлия Шагельман, уже давно напоминают гостя, который прощается, но все не уходит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Фото: Pixar Animation Studios Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Фото: Pixar Animation Studios

Первая «История игрушек» вышла больше 30 лет назад — в 1995 году и была построена на идее, которая стала мемом, описывающем подход студии Pixar: «Что если у игрушек есть чувства?» В фильме выяснялось, что детские машинки, куклы, роботы, ковбои и прочие картошки с глазками и ручками — живые, и когда люди на них не смотрят, радуются, печалятся, дружат и конкурируют, любят и ревнуют. Объединяет всех их трогательная и нерушимая привязанность к хозяину, которого они называют «своим ребенком».

За первым фильмом последовали еще два — в 1999-м и 2010-м. В последней части трилогии все заканчивалось как в жизни: мальчик Энди, хозяин ковбоя Вуди, ковбойши Джесси, космического рейнджера Базза Лайтера, динозавра Рекса и других, вырос и отправился в колледж. Игрушки оказались на помойке, потом в детском саду в руках неуемных малышей, чуть не погибли и начали новую жизнь с новой хозяйкой — Бонни. Ведь дети растут, поколения сменяются, но любовь и преданность в цене всегда.

Тут бы и поставить точку, но в 2019 году «История игрушек» возвращается с сиквелом: героям приходится пережить очередной экзистенциальный кризис, а Вуди — научиться отпускать «своего ребенка».

Тут бы и поставить точку, но… кто же откажется еще немного заработать на ностальгии тех, кто вырос на оригинальной трилогии и теперь водит в кино собственных детей? Точно не корпорация Disney, владеющая студией Pixar!

В новой «Истории игрушек» впервые не принимал участие режиссер и сценарист Джон Лассетер. Вместо него за дело взялись дебютантка в полном метре Маккенна Харрис и, обладатель двух «Оскаров» за «В поисках Немо» (2003) и «ВАЛЛ-И» (2008) Эндрю Стэнтон. У них есть и фирменная пиксаровская эмоциональность, и юмор (здесь, правда, довольно туалетный), и умение преподносить жизненные уроки в легкоусвояемой форме. Но, как и в четвертой «серии», не оставляет ощущение, что авторы ходят по давно протоптанным дорожкам.

В пятом фильме основной угрозой для наших старых знакомых становятся электронные девайсы. Бонни, которой уже восемь, никак не найдет друзей: соседские дети зависают в планшетах и смеются над ней, что она все еще возится с игрушками. Родители покупают расстроенной девочке «лилипад» — планшет с развивающими играми и возможностью чатиться с подружками, которые у нее мгновенно находятся. Светящийся зловещим голубым светом экран порабощает Бонни, а Джесси, Базз и компания вновь оказываются сброшены с корабля современности.

Тут Disney и Pixar внезапно оказываются братьями по разуму создателей новейших российских киносказок, которые видят в планшетах и телефонах главную угрозу традиционным ценностям.

Но американский подход гибче: студии прекрасно понимают, что технологии укоренились в детской жизни всерьез и надолго, и не сражаются с ними, а вступают во взаимовыгодный союз. По ходу фильма выясняется, что и лилипад не так опасен, если использовать его с умом, и от интернета есть польза; а вечные игры в жениха и невесту можно устраивать с игрушками, которые умеют подключаться к сети.

Это мораль для самых маленьких, а для тех, кто постарше, авторы приберегли очередные кризисы — среднего возраста и самоидентификации. Вуди, устремившийся на помощь старым друзьям, обзавелся лысиной и брюшком, которые тщетно прячет. Базз Лайтер встречается с армией себе подобных рейнджеров, снабженных новыми прошивками. Джесси, главная противница лилипада и защитница Бонни от «неправильных» друзей, вынуждена в третий раз переживать травму покинутости. Так что, пока детишки весело смеются шуткам нового персонажа Мастера Тубза про пи-пи и ка-ка, родители нет-нет, да смахнут непрошеную слезу. Правда, хочется надеяться, что все-таки действительно — в самый-самый последний раз.