Новак назвал импорт топлива одной из мер по стабилизации внутреннего рынка
Импорт топлива — одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на следующей неделе власти должны продлить действие нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты.
Александр Новак
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Действует нулевая экспортная пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение должно быть принято»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов действует до 30 июня. Мера была принята в октябре 2025 года для защиты внутреннего топливного рынка. Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20–30%.
Власти России применяют комплексный подход для стабилизации топливного рынка. Помимо обнуления ввозных пошлин на нефтепродукты и продления нулевой экспортной пошлины на бензин, правительство ранее вводило временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка и снижения цен для потребителей. Эти ограничения касались не всех стран и были призваны нивелировать сезонный рост спроса и последствия плановых ремонтов на НПЗ. Помимо этого, власти работают с крупными нефтегазовыми компаниями, такими как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть», заключая с ними соглашения о стабилизации и развитии отечественного сектора нефтепродуктов. Эти соглашения предусматривают обязательства компаний по объемам поставок топлива на внутренний рынок и удержанию розничных цен на уровне инфляции. Также обсуждались меры по доработке механизма биржевых торгов, увеличению нормативов обязательных продаж топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, улучшению логистики и ускорению железнодорожных перевозок нефтепродуктов, что является важными шагами для обеспечения стабильности.
В октябре 2025 года Александр Новак также предлагал другие меры для насыщения рынка бензином и дизельным топливом, включая обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также временное разрешение на использование монометиланилина (ММА) — присадки, запрещенной с 2016 года, для увеличения производства высокооктанового бензина. Эти меры позволяют направить на внутренний рынок значительные дополнительные объемы топлива. Цель всех этих действий — стабилизировать цены, предотвратить дефицит и обеспечить бесперебойные поставки топлива внутри страны.