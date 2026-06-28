Новак назвал импорт топлива одной из мер по стабилизации внутреннего рынка

Импорт топлива — одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на следующей неделе власти должны продлить действие нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Действует нулевая экспортная пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение должно быть принято»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов действует до 30 июня. Мера была принята в октябре 2025 года для защиты внутреннего топливного рынка. Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20–30%.