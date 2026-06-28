ИИ берет издержки на себя

Минэкономики начало тестировать возможность применения нейросетей в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на бизнес нормативных актов, разрабатываемых ведомствами. ИИ в пилотном режиме помогает выделить содержащиеся в документах обязательные требования и рассчитать издержки от появления нового регулирования. Предприниматели считают важным, чтобы такие ИИ-инструменты не стали закрытым ресурсом госорганов (как это произошло с существующим калькулятором издержек исполнения обязательных требований), а были доступны и понятны бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для снижения трудозатрат чиновников при проведении оценки проектов нормативно-правовых актов (НПА), устанавливающих обязательные требования к бизнесу, Минэкономики запустило эксперимент по применению технологии ИИ в этой работе. Поясним, оценка регулирующего воздействия — обязательная процедура, которая должна предотвращать появление из-за принятия НПА избыточной административной нагрузки на бизнес, а также новых необоснованных расходов предпринимателей и государства. Сейчас ведомства отмечают сложность оценки издержек от принятия актов, их подсчет не всегда получается точным.

Как пояснил “Ъ” статс-секретарь-замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, пока использование ИИ в этой работе — «проба пера» для дальнейшего определения сфер, с которых можно начать внедрение технологии.

На практике это выглядит следующим образом:

пользователь загружает текст проекта НПА и необходимый справочник данных Минэкономики,

запускает промпт (инструкция для нейросети)

и за 30–40 секунд получает список обязательных требований и оценку возможных задержек.

По словам Алексея Херсонцева, Минэкономики в пилотном режиме уже начало направлять полученные таким способом расчеты разработчикам документов — «они могут использовать их, предварительно оценивая адекватность полученных результатов».

По словам чиновника, ведомство также тестирует возможность применения ИИ при подготовке предложений по оптимизации госуслуг и сервисов, а также по выявлению в интернете и соцсетях гостиниц, работающих без прохождения классификации через единый реестр средств размещения. «Сейчас важно понять, работает ли технология, как ее встроить в текущие процессы, как и где менять нормативную базу, если это необходимо. И уже в дальнейшем можно пробовать масштабировать на другие ведомства»,— пояснил Алексей Херсонцев.

Вице-президент РСПП Александр Варварин отмечает, что существующий калькулятор издержек исполнения обязательных требований доступен только ведомствам-разработчикам НПА,— союз уже поднимал вопрос о необходимости предоставления к нему доступа всем пользователям, зарегистрированным на портале regulation.gov.ru.

В РСПП считают важным, чтобы ИИ-инструмент для оценки издержек не стал закрытым ресурсом только для госорганов, а был доступен и понятен бизнесу.

Знание алгоритма расчета и используемых данных, говорит Александр Варварин, даст предпринимателям возможность выявлять и аргументированно оспаривать ошибки, предлагая альтернативные решения.

По мнению профессора кафедры информационного права и цифровых технологий Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексея Ефремова, внедрение ИИ потребует пересмотра организационно-правовой модели ОРВ — включая вопросы распределения ответственности за достоверность таких расчетов между ведомствами и Минэкономики, а также формирования механизма их верификации. «Для действительно полноценного внедрения ИИ на всем "жизненном цикле" НПА важно обеспечить единый подход к видам издержек на этапах ОРВ и оценки применения обязательных требований — пока они разные, и это не позволяет реализовать сквозную прослеживаемость издержек»,— говорит Алексей Ефремов.

Венера Петрова