При крушении вертолета Saudi Aramco в Саудовской Аравии погибли 14 человек

Вертолет саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco упал в городе Рас-Таннура на востоке страны. Погибли все 14 человек на борту. Об этом сообщает агентство SPA.

Авария произошла 28 июня около 6:00 мск. Все погибшие были гражданами Саудовской Аравии. Власти начали расследование причин крушения.

В Рас-Таннуре находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco и морской терминал по отгрузке нефти. 26 июня Саудовская Аравия возобновила отгрузку сырой нефти на терминале после почти четырехмесячного перерыва.