Афера по-флотски

Хамовнический суд Москвы рассмотрит дела бывших гендиректора екатеринбургской компании «Уралвоенпроект» Александра Кацера и ее бенефициара Андрея Ансимова, а также оренбургского бизнесмена Максима Скворцова. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при проведении работ на объекте «Каспий» в Дагестане — пункте базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России, которое позволило похитить порядка полумиллиарда рублей. Поначалу столичный райсуд решил, что дело нужно рассматривать на Урале, но Мосгорсуд с этим не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 17 июня Мосгорсуд рассмотрел представления прокуратуры, которая оспаривала апрельские решения Хамовнического суда Москвы, переадресовавшего в Железнодорожный суд Екатеринбурга уголовные дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ) в отношении Александра Кацера и Максима Скворцова, а также бывшего учредителя и бенефициара «Уралвоенпроекта» Андрея Ансимова. Дело последнего было выделено в отдельное производство после того, как бизнесмен признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд первой инстанции посчитал, что местом окончания преступления следует считать Екатеринбург, поскольку оттуда со счета «Уралвоенпроекта» в местном банке ушли деньги, выделенные на проведение работ на объекте «Каспий» и потраченные не по назначению. Мосгорсуд, однако, принял точку зрения прокуратуры, решив, что злоупотребление полномочиями в полном объеме было совершено в Москве, где принималось решение о выделении денег, и отправил дела для их рассмотрения обратно в Хамовники.

Основанием для расследования стали выявленные силовиками махинации при реализации госконтракта, заключенного Минобороны и Военно-строительной компанией в июне 2022 года. В его рамках в дагестанском Каспийске — месте базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России — должны были быть произведены строительно-монтажные работы по возведению объектов береговой инфраструктуры. В частности, речь шла о строительстве корабельных причалов, гидротехнических сооружений и др., на что военное ведомство выделило несколько миллиардов рублей. В качестве субподрядчика для этих работ было привлечено ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС).

По версии следствия, умысел на «незаконное извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц» при заключении и исполнении этого договора появился у обвиняемых Ансимова, Кацера и Скворцова «в неустановленное время, но не позднее 30 августа 2022 года». С целью хищения бюджетных средств фигуранты подготовили фиктивную документацию для участия ООО «Уралвоенпроект» в закупке, после чего эта фирма заключила договоры субподряда с ФГУП ГУСС.

По некоторым данным, в качестве аванса на счет «Уралвоенпроекта» в период с 15 сентября 2022 года по 16 ноября 2023 года поступило порядка полумиллиарда рублей. Затем, как следует из материалов дела, деньги были переведены на счета двух дагестанских фирм-однодневок.

Последние, как полагает следствие, частично свои обязательства исполнили, но лишь для создания видимости выполненных работ. Основная же часть денег была выведена на счета подконтрольных участникам аферы лиц. После того как исчезновение денег было выявлено, ФГУП ГУСС инициировало судебные иски к «Уралвоенпроекту» почти на 3,5 млрд руб., а тот, в свою очередь, безуспешно попытался взыскать 1,5 млрд руб. с двух дагестанских фирм. В итоге сам «Уралвоенпроект» в августе 2025 года был признан банкротом, а из-за нецелевого использования им бюджетных средств, говорится в деле, был причинен существенный вред интересам государства, сроки строительства объекта «Каспий» сорваны.

Отметим, что одновременно Александр Кацер и Максим Скворцов являются обвиняемыми по схожему делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, которое с февраля прошлого года рассматривает Черемушкинский суд Москвы. В нем они фигурируют уже как участники преступного сообщества, действовавшего, по данным СКР, в 20 регионах России, в том числе на территории Севастополя, Московской и Смоленской областей. Обвиняемыми по нему являются еще семь человек, включая предполагаемого организатора ОПС — гендиректора компании «СД Атриум» Татьяну Алябьеву. Ее фирма, как установило следствие, долгое время получала крупные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны, а средства, полученные на строительство школ, многоквартирных домов и казарм в военных городках, выводила через подконтрольные злоумышленникам фирмы-однодневки.

Среди пострадавших от действий бизнесвумен и ее сообщников оказалось даже ГРУ Генштаба, чей казарменно-жилищный фонд должна была реконструировать ее компания.

Кстати, в 2021 году Татьяна Алябьева уже была судима Черемушкинским судом за махинации при проведении работ в части ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области и строительстве объектов военного городка в Ульяновске. Тогда она получила четыре года условно, которые в апелляции ей заменили на такой же реальный срок.

Олег Рубникович