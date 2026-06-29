Без Китая не коксуется

Слабый спрос в Китае, который не компенсирует рост потребления в Индии, приведет к снижению цен на металлургический уголь в третьем квартале, ожидают аналитики. Российское сырье может подешеветь на $8–12 за тонну. Поддержка рынка, по мнению экспертов, вероятна только в случае форс-мажоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Экспортные цены на российский металлургический уголь в третьем квартале снизятся примерно на 6–8% квартал к кварталу, прогнозирует NEFT Research. Полутвердый коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока может подешеветь на $12, до $141 за тонну (FOB), пылеугольное топливо (PCI) из РФ в Китае — на $8, до $132 за тонну (CFR; с учетом фрахта). Но цены будут на 8–15% выше, чем годом ранее.

Премиальный твердый коксующийся уголь из Австралии, ожидают в NEFT Research, может подешеветь в третьем квартале почти на 14% ко второму, до $195 за тонну (FOB). Как указывают аналитики, уголь марки Ж традиционно дешевле австралийского эталона из-за специфики качественных характеристик, что делает дисконт в 10–20% обязательным. Под давлением санкций размер дисконта увеличился и в среднесрочной перспективе сохранится на уровне 30%, отмечается в обзоре. Российский PCI, напротив, доминирует в импорте Китая и торгуется с небольшой премией к аналогам благодаря высокой калорийности и низкому содержанию примесей, отмечают аналитики.

Как сказано в обзоре NEFT Research, к концу первого квартала краткосрочное ралли котировок, спровоцированное природными аномалиями в Австралии, сменилось нисходящим трендом в условиях восстановления предложения коксующегося угля и сдержанного спроса со стороны крупнейших потребителей. Китайские заводы, работающие на грани рентабельности, склонны скорее сокращать производство, и их спрос становится все более избирательным, отмечают в NEFT Research. А роста потребления коксующегося угля в Индии, по оценкам аналитиков, недостаточно, чтобы сбалансировать мировой рынок в случае глубокой просадки в Китае.

По прогнозам NEFT Research, в 2027–2028 годах цены на уголь марки Ж в дальневосточных портах будут колебаться в диапазоне $136–187 за тонну (FOB), российский PCI в Китае будет стоить $131–187 за тонну (CFR). Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев обращает внимание на то, что, несмотря на общее охлаждение рынка, цены на PCI реагируют более сдержанно, так как предложения такого угля на рынке немного. По данным ЦЦИ, российский PCI с поставкой в Китае дорожал до $161 за тонну (CFR), а цены с поставкой в Индонезию поднимались еще выше.

Для российских производителей коксующегося угля Китай и Индия остаются в фокусе, говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Перспективы внутреннего рынка, добавляет он, пока туманны с учетом слабого состояния стальной отрасли, хотя некоторое восстановление возможно с 2027 года при более низких процентных ставках.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что в случае полного восстановления судоходства в Ормузском проливе цены на уголь, включая PCI, могут скорректироваться. По его словам, на рынок также могут давить избыток доменно-конверторных мощностей, стагнация спроса на сталь в мире и ожидаемое восстановление добычи на китайских шахтах после инспекций предприятий в связи с крупной аварией.

В 2026–2027 годах рынок, вероятнее всего, стабилизируется на «плато» с локальными всплесками и волатильностью, ожидает эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П.А. Столыпина Павел Гамов. По его словам, краткосрочные подъемы цен возможны из-за сезонного пополнения запасов в Китае, но давление на котировки оказывают слабая рентабельность азиатской металлургии, перепроизводство в КНР при мягком спросе. Положение российских производителей, добавляет эксперт, осложняют высокие издержки в том числе на логистику, что снижает их маржу. По словам Евгения Грачева, поддержка ценам на металлургический уголь в текущем году вероятна только в случае сокращения предложения, в том числе из-за форс-мажоров.

Полина Трифонова