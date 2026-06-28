Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает издание Turkiye. Их право называться регионом происхождения блюда оспаривает Греция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Окончательное решение по заявке примет Межправительственный комитет ЮНЕСКО на 21-м заседании, которое состоится с 30 ноября по 5 декабря в китайском Сямэне. Положительное решение не позволит Греции предъявлять права на десерт, утверждает турецкое издание. Оно отмечает, что в 2013 году «газиантепская пахлава» получила от Евросоюза статус охраняемого географического указания, фиксирующий связь продукта с определенной местностью.

Турецкая сторона утверждает, что свой современный вид пахлава приняла на кухне дворца Османской империи и занимала видное место в церемониях со времени правления Мехмеда II Завоевателя в середине XV века. Греция настаивает, что десерт из меда, орехов и тонкого теста существовал в Византии и на Эгейских островах еще до османского завоевания. В ресторанах Греции блюдо носит название «греческая пахлава».