Турция и Азербайджан подали заявку на включение пахлавы в список ЮНЕСКО
Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает издание Turkiye. Их право называться регионом происхождения блюда оспаривает Греция.
Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ
Окончательное решение по заявке примет Межправительственный комитет ЮНЕСКО на 21-м заседании, которое состоится с 30 ноября по 5 декабря в китайском Сямэне. Положительное решение не позволит Греции предъявлять права на десерт, утверждает турецкое издание. Оно отмечает, что в 2013 году «газиантепская пахлава» получила от Евросоюза статус охраняемого географического указания, фиксирующий связь продукта с определенной местностью.
Турецкая сторона утверждает, что свой современный вид пахлава приняла на кухне дворца Османской империи и занимала видное место в церемониях со времени правления Мехмеда II Завоевателя в середине XV века. Греция настаивает, что десерт из меда, орехов и тонкого теста существовал в Византии и на Эгейских островах еще до османского завоевания. В ресторанах Греции блюдо носит название «греческая пахлава».
Включение элемента в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — это признание его культурной значимости и способ защиты традиций. В прошлом в этот список уже были включены такие кулинарные практики, как изготовление тандыров и выпечка хлеба в Азербайджане, а также итальянская, французская, мексиканская и японская кухни. Кроме того, ЮНЕСКО также признала нематериальным мировым наследием тайский суп «Том ям кунг» и технологию приготовления неаполитанской пиццы.
Подобные инициативы часто возникают на фоне споров о происхождении или авторстве блюд. Например, сейчас французские энтузиасты добиваются включения сыра камамбер в список наследия ЮНЕСКО, чтобы защитить его оригинальный рецепт от многочисленных вариаций по всему миру. Ранее также предлагалось внести петербургскую корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.