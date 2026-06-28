Прокат выстрелил допандемийными цифрами

Мировой кинопрокат возвращается к доковидным цифрам. Как сообщает The Ankler, сборы кинотеатров за последние шесть месяцев оказались на 15% выше, чем за аналогичный период 2025 года — самого успешного после пандемии. Таким образом, касса летнего сезона может достичь показателей 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выстрелили как крупные премьеры («Майкл», «Проект "Конец света"», «Дьявол носит Prada 2», «История игрушек 5»), так и малобюджетные фильмы. Например, хитами проката стали «Обсессия» и «Закулисье реальности» — хорроры, снятые популярными блогерами-ютуберами. Впрочем, такие необычные кейсы пока не стали тенденцией — Голливуд все еще боится экспериментов, отмечает кинокритик Forbes и автор Telegram-канала Oh, boy Тамара Ходова:

«Голливудские менеджеры присматриваются к молодым талантам на волне успеха "Обсессии" и "Закулисья". Но нельзя сказать, что все побегут в TikTok и YouTube за новыми режиссерами. Режиссер "Обсессии" Карри Баркер не считает себя ютубером — он просто выкладывал короткометражки на платформу, пытаясь пробиться в традиционный Голливуд, как Спилберг в 1970-е. К тому же малобюджетные хорроры всегда были кузницей талантов.

Нас ждут премьеры — «Одиссея» Нолана и третья «Дюна». Но голливудские экзеки нервничают: молодое поколение ищет свежие идеи, им неинтересны очередные супергерои. Студии пока не нашли новую золотую жилу и просто клепают фильмы по старым лекалам. Это приведет к кризису, который пока непонятно как преодолевать. Даже хорошие кассовые сборы первого полугодия 2026 года не означают, что индустрия встала на новые рельсы. Скорее, это череда успехов, которая не складывается в тренд».

Однако некоторые аналитики считают заявления о восстановлении преждевременными. В 2025 году прокат вырос на фоне просадки 2024-го, когда многие проекты вышли с задержкой из-за забастовки сценаристов и режиссеров в Голливуде. Фактически сборы 2025 года были почти такими же, как в 2023-м. С учетом инфляции — даже меньше. Впрочем, есть и реальные факторы роста: студии, которые в основном снимали фильмы для стриминга, возвращаются к классическим кинопоказам, говорит главный редактор CINEMAPLEX Рифат Фазлыев:

«Многие отмечают, что основной заработок приносят именно кинотеатры. Стриминговые сервисы это тоже поняли. Подписка действует на весь контент, и дополнительный заработок получить сложно. Это касается и раздельного потребления: по подписке дома могут смотреть целая семья, друзья — много упущенной выгоды.

В кинотеатре билеты покупают на каждого, и часто это стоимость одной подписки. Стриминги не хотят упускать выгоду и тоже пробуют силы в прокате. Поэтому фильмы зачастую сначала появляются в кинотеатрах, а потом на онлайн-платформах. Бывали случаи, когда там оказывался заведомо платформенный релиз».

Среди проектов последних лет, показанных и в кинотеатрах, и на стримингах, — «Наполеон» Ридли Скотта, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Миссия: Красный» Джейка Кэздана. Суммарно они собрали в прокате более $500 млн.

Николай Малышев