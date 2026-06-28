В армии Сербии с марта 2027 года введут службу по призыву
Служба в армии Сербии по призыву начнется с марта 2027 года. Об этом заявил президент Александр Вучич при осмотре вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом.
Александр Вучич
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Мы начинаем в марте, перед тем пройдут бюрократические процедуры, а в марте начнем с прохождения очень краткой обязательной военной службы»,— сказал Александр Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Военная служба по призыву, отметил он, «принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам, даст больше ответственности и серьезности, других взглядов на жизнь».
В сентябре 2024 года Александр Вучич сообщил, что подписал согласие на введение службы в армии по призыву сроком на 75 дней. В армии Сербии сейчас служат кадровые военные. Есть форма добровольной военной службы для желающих, но для этого им нужно пройти отбор.
Введение обязательной военной службы в Сербии спустя 16 лет после её отмены 1 января 2011 года является частью общей тенденции в бывших югославских странах. Это решение было принято после того, как в августе 2024 года Хорватия объявила о возвращении обязательной воинской службы с 1 января 2025 года сроком на два месяца. Многие эксперты связывают эти шаги с негласным соперничеством между Белградом и Загребом в военной сфере, а также с ухудшением геополитической ситуации в регионе и мире.
Закон об обязательном прохождении военной службы был направлен в сербский парламент, и его утверждение ожидается в ближайшие дни, поскольку у пропрезидентской Сербской прогрессивной партии абсолютное большинство. Президент Александр Вучич объясняет необходимость сильной армии угрозами, хотя не уточняет, от кого они исходят, но некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с обострениями в отношениях с Косово. Предполагаемый срок службы в Сербии составит 75 дней, что на полмесяца дольше хорватского срока. Впрочем, словенский военный эксперт Антон Туня сомневается в эффективности такого короткого срока для серьёзной военной подготовки, указывая на высокие расходы — около €460 млн на 100 тыс. призывников, что составляет треть военного бюджета Сербии.
Возвращение к призыву в Черногории, Северной Македонии и Косово также рассматривается, что указывает на общую региональную тенденцию усиления военного потенциала. На фоне текущего конфликта в Украине и общей геополитической напряжённости, Сербия активно занимается модернизацией своих вооруженных сил, включая сотрудничество в производстве БПЛА с одной из иностранных держав. Ускоренное развитие армии и системы обороны, как заявил Вучич, необходимы для сохранения мира и готовности к любым вызовам, особенно учитывая опасения возможной атаки на Сербию.