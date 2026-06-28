В армии Сербии с марта 2027 года введут службу по призыву

Служба в армии Сербии по призыву начнется с марта 2027 года. Об этом заявил президент Александр Вучич при осмотре вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы начинаем в марте, перед тем пройдут бюрократические процедуры, а в марте начнем с прохождения очень краткой обязательной военной службы»,— сказал Александр Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Военная служба по призыву, отметил он, «принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам, даст больше ответственности и серьезности, других взглядов на жизнь».

В сентябре 2024 года Александр Вучич сообщил, что подписал согласие на введение службы в армии по призыву сроком на 75 дней. В армии Сербии сейчас служат кадровые военные. Есть форма добровольной военной службы для желающих, но для этого им нужно пройти отбор.