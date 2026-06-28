В Волгограде после удара ВСУ продолжаются поиски пропавшего без вести

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего без вести после атаки вражеских ВСУ на город в ночь на 27 июня. Пострадавшие волгоградцы находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии, сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночь на 27 июня Волгоград подвергся удару вражеских ВСУ

Фото: Марина Окорокова В ночь на 27 июня Волгоград подвергся удару вражеских ВСУ

Фото: Марина Окорокова

Одиннадцать человек пострадали во время атаки ракет на Волгоградскую область накануне. Все они госпитализированы. В результате атаки украинских беспилотников погибла 52-летняя работница предприятия в Краснооктябрьском районе. Ее тело обнаружили во время ликвидации повреждений. На данный момент продолжаются поиски сотрудника предприятия. Информации о человеке нет уже более суток.

По сообщению V1.RU, ночью с 26 на 27 июня в редакцию поступило множество сообщений о страшных звуках на улице от жителей разных районов Волгограда, пригорода и Краснослободска. Больше всего оказались встревожены проживающие в Краснооктябрьском районе. В регионе за последние двое суток дважды объявляли ракетную опасность.

Марина Окорокова