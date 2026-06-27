Десять человек ранены во время атаки ракет на Волгоградскую область

Десять человек пострадали во время атаки ракет на Волгоградскую область этим утром. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что раненых доставили в больницу. Он также отметил, что их жизни ничего не угрожает.

Глава региона уточнил, что в Краснооктябрьском районе Волгограда повреждены производственные объекты одного из местных предприятий. Локальные возгорания ликвидированы. На месте работают оперативные службы.

Жилой сектор, со слов господина Бочарова, не пострадал. Губернатор поручил оперативным службам и мэрии уточнить количество пострадавших, оказать им помощь и ликвидировать последствия атаки.

Нина Шевченко