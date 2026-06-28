В МЧС предупредили о сильных дождях в Свердловской области

По данным синоптиков, 29 июня местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В министерстве просят в период непогоды избегать деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП. При нахождении дома свердловчанам рекомендуют закрыть окна, двери и дымоходы, а также отключить электроприборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«На водоеме — немедленно покиньте акваторию! За рулем — остановитесь на безопасной обочине, закройте окна и переждите непогоду в машине»,— рекомендуют в свердловском МЧС.

Уральский гидрометцентр также предупреждает о ливнях и грозах. «В последние сутки сильные дожди прошли во многих районах западной половины области. С начала месяца по утро 28 июня на территории области выпало более двухмесячных норм осадков (в Екатеринбурге две нормы), в Верхнем Дуброво, Камышлове — три месячные нормы»,— сообщили в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится по 2 июля.

Напомним, 22 июня на территории Свердловской области — в Кушве — прошелся смерч. О причинах его возникновения «Ъ-Урал» рассказал екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.