«В Америке торнадо такого масштаба случаются практически каждый год»

22 июня в Свердловской области, в городе Кушва, прошел смерч, уничтоживший более 30 домов, около 100 оказались повреждены, 21 человек пострадал. Екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин рассказал «Ъ-Урал» о причинах возникновения смерча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Для образования смерча 22 июня послужило наличие благоприятных условий: к западу от Уральских гор, над Башкирией и Пермским краем, находился барический центр циклона — область самого низкого давления. Система фронтов, связанная с циклоном, была смещена к востоку, и теплый и холодный фронты сошлись вместе в точке окклюзии, которая двигалась вдоль Свердловской области.

В этой зоне преобладали восходящие потоки воздуха, высокая влажность и изменение ветра с высотой. Здесь образуются суперъячейковые грозы, внутри которых образуется мезоциклон — небольшой циклон, вращающийся против часовой стрелки. Вполне возможно, что это может произойти снова, но, опять же, точно предсказать нельзя.

Для Урала это редкое событие, чтобы смерч прошел вблизи населенного пункта. Спрогнозировать можно вероятность возникновения смерча на определенной территории, но не с точностью до километра. Как правило, незадолго до события это можно отследить с помощью спутниковых снимков и радаров, где видно развитие грозового облака и зарождающийся мезоциклон. А вот в штатах Америки торнадо такого масштаба случаются практически каждый год.

Предварительно смерч, который прошел в Кушве, оценен как F3 по шкале Фудзиты — третий уровень из пяти возможных. Это означает серьезные разрушения. Скорость определяется по категории: соответственно, у смерча, что был в Кушве, она третья. Это примерно 250 км/час. Категория ставится по оценке общего ущерба. В Америке пытались ставить датчики на пути смерча, но особого результата для точного выяснения скорости это не дало.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал»