Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«В Америке торнадо такого масштаба случаются практически каждый год»

Екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин — о смерче в свердловской Кушве

22 июня в Свердловской области, в городе Кушва, прошел смерч, уничтоживший более 30 домов, около 100 оказались повреждены, 21 человек пострадал. Екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин рассказал «Ъ-Урал» о причинах возникновения смерча.

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Для образования смерча 22 июня послужило наличие благоприятных условий: к западу от Уральских гор, над Башкирией и Пермским краем, находился барический центр циклона — область самого низкого давления. Система фронтов, связанная с циклоном, была смещена к востоку, и теплый и холодный фронты сошлись вместе в точке окклюзии, которая двигалась вдоль Свердловской области.

В этой зоне преобладали восходящие потоки воздуха, высокая влажность и изменение ветра с высотой. Здесь образуются суперъячейковые грозы, внутри которых образуется мезоциклон — небольшой циклон, вращающийся против часовой стрелки. Вполне возможно, что это может произойти снова, но, опять же, точно предсказать нельзя.

Для Урала это редкое событие, чтобы смерч прошел вблизи населенного пункта. Спрогнозировать можно вероятность возникновения смерча на определенной территории, но не с точностью до километра. Как правило, незадолго до события это можно отследить с помощью спутниковых снимков и радаров, где видно развитие грозового облака и зарождающийся мезоциклон. А вот в штатах Америки торнадо такого масштаба случаются практически каждый год.

Предварительно смерч, который прошел в Кушве, оценен как F3 по шкале Фудзиты — третий уровень из пяти возможных. Это означает серьезные разрушения. Скорость определяется по категории: соответственно, у смерча, что был в Кушве, она третья. Это примерно 250 км/час. Категория ставится по оценке общего ущерба. В Америке пытались ставить датчики на пути смерча, но особого результата для точного выяснения скорости это не дало.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал»

Фотогалерея

Свердловский смерч

Предыдущая фотография
Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

&quot;Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб&quot;,– заявил губернатор.

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Следующая фотография
1 / 16

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд