Минобороны России сообщило о взятии двух населенных пунктов в зоне СВО

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны.

Как отметили в пресс-службе ведомства, операцию выполнили подразделения группировки войск «Восток», которым удалось продвинуться в глубину обороны противника.

Освобождение населенного пункта Писанцы, как сообщили в Минобороны, существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, это дает возможность расширения зоны контроля вооруженных сил России.