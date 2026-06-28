Президенту Эрдогану напели про новый срок

В ближайшие дни, 7–8 июля, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предстоит непростой экзамен: в качестве хозяина саммита НАТО принять в Анкаре 31 лидера, включая главу Белого дома Дональда Трампа. А после этого, как предсказывают турецкие эксперты, в стране активизируется внутриполитическая жизнь. Президентские и парламентские выборы намечены на 2028 год, но в стране обсуждается сценарий с досрочным голосованием. Как подготовиться к возможным выборам, обсуждалось 26–28 июня на конференции правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Она была основана почти четверть века назад, и сейчас назрел вопрос насчет ее обновления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Khalil Hamra, AP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Khalil Hamra, AP

В Анкаре завершается подготовка к саммиту НАТО, запланированному на 7–8 июля. Если крупное мероприятие пройдет без неожиданностей, это прибавит немало очков Реджепу Тайипу Эрдогану. Тем более если главный гость — президент США Дональд Трамп — продолжит выступать с заявлениями, подобными этому: «Я бы не поехал (на саммит НАТО.— “Ъ”), но он (Эрдоган.— “Ъ”) позвал меня… Я поеду из уважения к президенту».

Такая поддержка для Эрдогана будет нелишней, особенно учитывая то, что турецкие политологи предсказывают: после саммита НАТО неизбежно начнется оживление политической жизни в стране. Предвестником нового политического сезона стала трехдневная конференция правящей в Турции Партии справедливости и развития — так называемый партийный лагерь, прошедший в городе Сапанджа 26–28 июня.

На мероприятии собралось около 1,3 тыс. человек. Главным его участником, конечно, был Реджеп Тайип Эрдоган. Перед своими соратниками он выступил дважды — в субботу и воскресенье. И каждый раз эти выступления, посвященные настоящему и будущему партии и страны, проходили в максимально торжественной обстановке.

Так, в субботу, когда президент Эрдоган поднимался на трибуну, участникам съезда впервые включили новую песню под названием «Легендарный великий председатель».

В композиции, слова которой придумала пресс-служба ПСР, говорится о том, что партия вот уже четверть века служит своему народу и успешно проводит страну через все сложные периоды, даже когда весь мир горит. И все это благодаря, как отмечается в песне, «легендарному великому председателю Реджепу Тайипу Эрдогану».

Программа летнего лагеря была насыщенной. Так, на заседании «Партийная политика» обсуждались цели на будущее. Заседание «Общий разум», состоявшееся с участием членов правительства Турции, было посвящено четырем темам: безопасности, развитию, экономике и состоянию общества. На тематических заседаниях соответствующие министры выступили с докладами о своей деятельности и ответили на вопросы из зала. Точку же поставил сам Эрдоган, выступивший в воскресенье с заключительной речью.

В партии отмечали, что главные цели собрания — ревизия сделанного за 25 лет (юбилей ПСР будет праздноваться 14 августа, а 18 ноября исполнится 24 года ее непрерывного пребывания у власти) и подготовка к новому избирательному сезону. На первый взгляд кажется, что еще слишком рано: президентские и парламентские выборы должны состояться в Турции не позднее мая 2028 года. Но слова «не позднее» тут ключевые.

Действующая конституция, которая в 2017 году превратила Турцию из парламентской республики в президентскую, ограничивает главу государства в праве баллотироваться третий раз. Реджеп Тайип Эрдоган, переизбравшийся в 2023-м, свой лимит уже исчерпал. Однако 22 июня пресс-секретарь ПСР Омер Челик прямо заявил: «Наш кандидат в президенты на следующих выборах — Реджеп Тайип Эрдоган».

Снова баллотироваться Эрдоган может, либо переписав основной закон, либо организовав досрочные выборы. Первый вариант стал просматриваться еще в мае прошлого года, когда президент созвал специальную юридическую группу по подготовке новой конституции. Как сообщило 3 июня этого года онлайн-издание T24, комиссия уже завершила работу и готовится представить пакет президенту, чтобы затем в соответствии с его предложениями придать инициативе окончательный вид. Среди прочего могут измениться и пункты, касающиеся процедуры выдвижения на пост президента.

Между тем чтобы вынести новую конституцию на референдум, нужно 360 депутатских голосов из 600, а для прямого принятия документа депутатами требуется 400 голосов. У ПСР лишь 277 мест, еще 51 голос могут обеспечить союзники правящей партии. Недостающие голоса есть у прокурдской Партии равенства и демократии народов, и за ее благосклонность сейчас ведется борьба. Так, согласно утечкам, в текст новой конституции планируется вписать «формулировки в поддержку процесса урегулирования» курдского вопроса в Турции.

Впрочем, переписывать конституцию не обязательно. Парламент теми же 360 голосами «за» может объявить досрочные выборы, и тогда действующий президент сможет баллотироваться снова в рамках нынешней конституции — по ее 116-й статье, трактующей досрочные выборы как обнуление лимита сроков.

Как сообщала в конце мая газета Cumhuriyet, в ПСР рассматривают возможность организации досрочного голосования уже в ноябре 2026 года, но лишь при условии, что рейтинги Эрдогана заметно подрастут за счет мер экономической поддержки населения: надбавок к зарплатам отдельных групп и дополнительных пенсионных выплат. Однако единства в партийном руководстве по этому вопросу нет: некоторые считают такой маневр слишком рискованным.

Между тем есть и сильный аргумент за скорейшую организацию голосования: раздробленность оппозиционного лагеря. Она резко усилилась в мае после вынесения турецким судом решения об аннулировании итогов 38-го съезда Республиканской народной партии (РНП) — крупнейшей оппозиционной партии страны — и о возвращении Кемаля Кылычдароглу на пост ее председателя. Представители противоборствующего лагеря, сформировавшегося вокруг Озгюра Озеля, назвали это «судебным переворотом» и попыткой вмешательства государства в деятельность оппозиции.

«На данный момент мы не сторона конфликта в рядах РНП,— заверил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 27 июня перед участниками партийного лагеря.— Они (оппозиционеры.— “Ъ”) расставляли друг другу капканы, рыли друг другу яму. Своими же руками они дошли до этой точки и теперь расплачиваются за это».

Свою же партию Эрдоган описал так: «ПСР — это книга под названием "Турция". У этой книги есть один переплет, одна переплетная тесьма, один переплетчик, один автор, общая душа книги, общее чувство. Наш путь един, наше направление едино, наша цель, наш замысел, наш пункт назначения едины. С каждым, кто хочет идти этим путем, мы пройдем его вместе».

Однако на этом пути без препятствий не обойдется. Неожиданно откровенно об этом в колонке для провластной газеты Yeni Safak написал бывший спичрайтер президента Айдын Унал.

По его мнению, «в последнее время пути Эрдогана и ПСР постепенно расходятся». Вспоминая о результате муниципальных выборов 2024 года, завершившихся победой оппозиционной РНП, Унал подчеркнул, что «избиратели фактически разделили Эрдогана и ПСР: продолжая поддерживать президента, они менее чем через год после предыдущих выборов (в парламент Турции.— “Ъ”) вынесли партии серьезное предупреждение». Как отметил провластный публицист, «статус своеобразного "волшебника", умеющего выигрывать любые выборы, а также отсутствие серьезной конкуренции порождают инерцию, самоуспокоенность и леность». «Настроение в духе "Эрдоган выйдет к избирателям и снова выиграет" или "у людей все равно нет другой альтернативы" постепенно лишает ПСР прежнего энтузиазма»,— вынес вердикт Айдын Унал, давая понять: в конечном счете это может обернуться для правящей партии проблемами.

По данным майского соцопроса от компании GENAR, ПСР пока может рассчитывать на 34,9% голосов, в то время как оппозиционная Республиканская народная партия пользуется поддержкой 30,4% населения.

Николай Амелин