Туристы потянулись на виноградники
Какие маршруты выбирают россияне для летних поездок
Винные дегустации, катание на оленях и мастер-классы по изготовлению сыра. Сельскохозяйственные и гастрономические туры по России становятся популярнее. Несмотря на локальный дефицит топлива, примерно три четверти поездок приходятся на личные авто, отмечают собеседники “Ъ FM”.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Самые востребованные направления, за исключением мегаполисов, — города Вольск, Выкса и Арзамас, а также поселки Кабардинка и Яблоновский, говорит коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина:
«В последние годы мы видим активное развитие внутреннего туризма. Путешественники все чаще выбирают неочевидные маршруты, которых раньше могли не знать. Они принимают решение на основе контента в соцсетях, по советам знакомых и организуют поездки выходного дня, чтобы познакомиться с новыми локациями. Например, если не брать мегаполисы и всем известные направления вроде городов Золотого кольца, россияне активно бронируют квартиры в неочевидных местах.
Спросом пользуются Вольск в Саратовской области, Выкса и Арзамас в Нижегородской, Яблоновский в Адыгее, Кабардинка в Краснодарском крае. Для короткого загородного отдыха лидируют Кимры в Тверской области, Шира в Хакасии, Онгудай на Алтае, Бирск в Башкортостане и Киров. Неочевидные маршруты стали самыми популярными по росту бронирований в июне. Интерес к менее массовым локациям понятен: там самобытная атмосфера, можно сочетать отдых на природе и знакомство с местной культурой, часто в рамках комфортного бюджета».
По ее словам, эти локации привлекают туристов самобытной атмосферой. Представители турбизнеса говорят, что путешественники посещают фермерские хозяйства и винодельни в поисках новых впечатлений. Развлекательная программа с экскурсией и дегустацией стоит от 1 тыс. до 20 тыс. руб.
Однако эти направления все еще не стали полноценным продуктом и чаще дополняют отдых на курортах, рассказал “Ъ FM” вице-президент АТОР Сергей Ромашкин:
«Согласно закону, туристом считается человек, переночевавший в месте прибытия. Для винного туризма это не так. Винодельни Краснодарского края (их более 100) и Крыма — лидеры, но приезжающие ночуют в другом месте — в Ялте или Анапе, а на винодельнях бывают 2-3 часа. Экскурсионные поездки по винодельням растут. Тема интересная: дегустации, многие предлагают попробовать самому изготовить вино, собрать виноград, подавить его, а потом забрать готовую бутылку.
В сельском туризме тоже много вариантов, но мест для ночлега очень мало. Законодательное ограничение: на землях сельхозназначения нельзя строить отели. Это сдерживало развитие. Едут по Золотому кольцу из Москвы во Владимир, Суздаль, по дороге заезжают на ферму. Там дети и взрослые могут насладиться сельским бытом: погладить коровку, овечку, поучаствовать в приготовлении сыра, масла. Но через 2-3 часа они едут дальше.
Самый массовый способ путешествия — личный автомобиль. Это дешевле на семью. Поезд или самолет — десятки тысяч. К тому же, вы не застрянете в аэропорту. Что касается дефицита топлива, в разных регионах ситуация разная. Все вернулись домой, машину в полях никто не оставил. Все заправляются — иногда дольше обычного, но серьезного кризиса мы не видим».
Аутентичные туры к оленям в Якутию и Карелию обходятся в сотни тысяч рублей. В целом, стоимость отдыха в России зависит скорее от продолжительности, чем от направления. Туристы в день тратят в среднем 5-7 тыс. руб. без учета дороги.