В Лондоне задержали наехавшего на толпу пешеходов уроженца Сомали

Полиция Лондона задержала гражданина Великобритании сомалийского происхождения по подозрению в наезде автомобиля на толпу пешеходов, сообщает Guardian со ссылкой на полицейское управление. В результате вчерашнего инцидента пострадали пять человек.

Задержанного подозревают в опасном вождении и покушении на убийство. «Хотя следователи рассматривают все возможные мотивы, данный инцидент как террористический акт не квалифицируется»,— сообщили в полиции. Там добавили, что злоумышленника задержали вскоре после происшествия в Грейндж-парке, неподалеку от места наезда на толпу.

Инцидент произошел вчера около 14:30 по местному времени (16:30 мск) на Илинг-Бродвей в западном Лондоне. Пять человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. По данным полиции, их жизни сейчас ничего не угрожает.