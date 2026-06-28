Миасс перенаправил пригородные автобусы в обход размытых дорог

Администрация Миасского городского округа утвердила временную схему движения для пригородных автобусов №413 и №435. Изменения вызваны разрушением участков региональных трасс Миасс — Черновское и Миасс — Учалы, которые оказались непригодны для проезда из-за обильных ливней. Сообщает пресс-служба города.

Транспортное сообщение с поселками Черновское и Устиново теперь организовано по объездному пути. Из Миасса автобусы направляются через южную часть города на трассу Миасс — Черновское, следуют через Кундравы в Чебаркульский район, а затем выходят на автодорогу Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск.

Далее маршрут пролегает через поселки Филимоново и Алтынташ с выездом на трассу Белорецк — Учалы — Миасс.

Евгений Рыженьков