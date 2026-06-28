Вечерний гала-концерт на набережной Ижевска отменили из-за непогоды

Гала-концерт «Золотая симфония Удмуртия» (12+) на набережной Ижевска вечером 28 июня отменили из-за непогоды, сообщила в Max зампредседателя правительства республики Наталья Тойкина.

Мероприятие входит в программу 69-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского. «Но на площади продолжают свою работу Гастрономический посад и Усадебный сад»,— добавила госпожа Тойкина.

Подробнее о мероприятиях фестиваля до 5 июля — в программе.