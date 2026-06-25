Опубликована программа 69-го фестиваля «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии

Сегодня в Удмуртии стартовал 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). Он продлится 11 дней. Мероприятия будут проходить на Центральной площади Ижевска, эспланаде и территории около монумента «Навеки с Россией», набережной Ижевского пруда, стадионе «Динамо» и малых городах республики. Программа опубликована на сайте «Путешествуй по Удмуртии».

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В рамках фестиваля откроются «Гастрономический посад», «Дом молодежи» и «Бальный дом», «Яблоневый сад» и другие точки. Запланированы выступления поэтов и музыкантов, мастер-классы, лекции, спортивные активности. 25 июня на набережной Ижевска Театр оперы и балета Удмуртии поставит балет «Лебединое озеро» (0+). Полная программа фестиваля — в карточках.