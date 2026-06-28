В Японии при землетрясении пострадали 20 человек

В четырех префектурах Японии при землетрясении пострадали 20 человек. Об этом сообщила служба пожарной охраны. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo / Reuters Фото: Kyodo / Reuters

Как уточнили в службе, шесть человек пострадали в Токио, восемь — в префектуре Яманаси и еще по три человека — в префектурах Канагава и Сидзуока.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 22:29 по местному времени (16:29 мск), пришелся на город Фудзикавагутико в префектуре Яманаси. Очаг находился на глубине 20 км. Его максимальная сила достигала шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. По данным Японского метеорологического агентства, при землетрясении этого уровня трудно стоять на ногах, а незакрепленная мебель может упасть. Угроза цунами не объявлялась. Из-за происшествия около 2860 домохозяйств в префектурах Яманаси, Сайтама и Ибараки остались без электроснабжения.