Глава кабмина Аргентины уволился из-за коррупционного скандала
Глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку из-за масштабного коррупционного скандала и после многомесячного давления со стороны оппозиции и СМИ. О своем увольнении премьер написал в соцсети X.
Мануэль Адорни
Фото: Mariana Nedelcu / Reuters
Бывший телеведущий и профессор экономики был одним из ключевых соратников президента Хавьера Милея и публичным лицом его антикоррупционной кампании. Как отмечает Bloomberg, поводом для повышенного внимания прессы к его персоне стали крупные расходы на предметы роскоши: покупка дорогой недвижимости под Буэнос-Айресом, поездки на курорты Арубы и Уругвая, а также перелеты его семьи на частных и правительственных самолетах.
Господин Адорни отрицает вину в коррупции. В своем письме об отставке, опубликованном в соцсетях, он отверг все обвинения, назвав расследование «медийной бойней» и «беспощадным преследованием». Экс-чиновник заявил, что за ним нет ни одного доказанного факта коррупции, а уходит он ради защиты своей семьи от нападок журналистов. При этом незадолго до своего увольнения политик признался в телеинтервью, что скрыл от налоговых органов $500 тыс., которые якобы заработал благодаря ранним инвестициям в биткойн.
Ранее администрация президента Хавьера Милея до последнего защищала руководителя правительства. За него лично вступался глава государства. Из-за скандала рейтинг одобрения господина Милея в апреле упал ниже 36%, снизившись почти на 10 пунктов по сравнению с началом года. С тех пор он восстановился примерно до 40%.
Увольнение главы кабмина Аргентины Мануэля Адорни произошло на фоне коррупционных скандалов, подобных тем, что имели место в других странах Латинской Америки и по всему миру. Так, например, в 2023 году министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами подал в отставку после начала расследования коррупции в PDVSA и правительстве, а генпрокурор страны сообщил об аресте более десятка чиновников. В ноябре 2023 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта также ушел со своего поста из-за обвинений в коррупции, связанных с проектами по добыче лития и "зеленого" водорода.
В Украине в 2025 году прошла череда отставок высокопоставленных чиновников из-за коррупционных скандалов, в том числе министра энергетики Светланы Гринчук. В США сенатор Роберт Менендес подал в отставку в 2024 году, будучи признанным виновным во взяточничестве и мошенничестве. Эти случаи показывают глобальную тенденцию, при которой коррупционные обвинения приводят к увольнениям или отставкам на высоких государственных постах.
Президент Аргентины Хавьер Милей, который защищал Адорни, сам сталкивался с критикой и угрозами импичмента. В 2025 году его обвиняли в причастности к мошеннической схеме с рекламой криптовалюты, что привело к расследованию Управлением по борьбе с коррупцией. Также ранее, в 2024 году, испанские власти отозвали своего посла из Аргентины после того, как Милей обвинил жену премьер-министра Испании в коррупции, что вызвало дипломатический скандал. Рейтинг одобрения президента Милея в апреле упал ниже 36%, хотя затем немного восстановился.