Глава кабмина Аргентины уволился из-за коррупционного скандала

Глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку из-за масштабного коррупционного скандала и после многомесячного давления со стороны оппозиции и СМИ. О своем увольнении премьер написал в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мануэль Адорни

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters Мануэль Адорни

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Бывший телеведущий и профессор экономики был одним из ключевых соратников президента Хавьера Милея и публичным лицом его антикоррупционной кампании. Как отмечает Bloomberg, поводом для повышенного внимания прессы к его персоне стали крупные расходы на предметы роскоши: покупка дорогой недвижимости под Буэнос-Айресом, поездки на курорты Арубы и Уругвая, а также перелеты его семьи на частных и правительственных самолетах.

Господин Адорни отрицает вину в коррупции. В своем письме об отставке, опубликованном в соцсетях, он отверг все обвинения, назвав расследование «медийной бойней» и «беспощадным преследованием». Экс-чиновник заявил, что за ним нет ни одного доказанного факта коррупции, а уходит он ради защиты своей семьи от нападок журналистов. При этом незадолго до своего увольнения политик признался в телеинтервью, что скрыл от налоговых органов $500 тыс., которые якобы заработал благодаря ранним инвестициям в биткойн.

Ранее администрация президента Хавьера Милея до последнего защищала руководителя правительства. За него лично вступался глава государства. Из-за скандала рейтинг одобрения господина Милея в апреле упал ниже 36%, снизившись почти на 10 пунктов по сравнению с началом года. С тех пор он восстановился примерно до 40%.