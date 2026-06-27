Иркутский губернатор поручил разобраться с перепродажей топлива
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правоохранительным органам разобраться с перепродажей топлива в регионе по завышенным ценам. Об этом он написал в Telegram-канале.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Господин Кобзев отметил, что в Иркутской области есть «некоторые предприимчивые граждане», которые закупают топливо, чтобы затем перепродать его по завышенной цене. «Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы»,— написал он.
Ситуацию на топливном рынке в регионе губернатор назвал непростой. Он выразил надежду, что в течение двух недель местные власти смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. Игорь Кобзев добавил, что «Роснефть» подтвердила готовность выделить дополнительные объемы топлива для Иркутской области.
Оперативные службы, по его словам, обслуживаются топливом отдельно. «Это сделано для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб, служб жизнеобеспечения и для разгрузки АЗС»,— объяснил губернатор.
25 июня Игорь Кобзев встретился с вице-премьером Александром Новаком. Они обсудили текущую ситуацию «на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры».
Проблема перепродажи топлива по завышенным ценам и дефицита нефтепродуктов не уникальна для Иркутской области. Ранее, 19 сентября 2023 года, УФАС Иркутской области уже проводило проверку законности роста цен на бензин в регионе. Тогда сообщалось, что сотрудники антимонопольной службы проверяли экономическую обоснованность стоимости топлива и других составляющих, формирующих конечную цену. Подобные проблемы были зафиксированы и в других регионах России: так, Кировский губернатор Александр Соколов обращался в прокуратуру и ФАС из-за роста цен на бензин, а в Ростовской области ФАС выявила завышение цен на топливо компанией ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
Ситуация с дефицитом топлива и ажиотажным спросом стала общей проблемой для многих регионов. С начала июня 2026 года дефицит топлива наблюдается по всей России, что привело к введению ограничений на продажу бензина более чем в 20 регионах. Например, в Омской, Саратовской, Воронежской, Томской, Пензенской, Вологодской областях, ХМАО-Югре, Тюменской и Белгородской областях были введены лимиты на отпуск топлива на АЗС. Также проблему усугубляют спекулянты, которые скупают топливо для перепродажи по завышенным ценам. Вице-премьер Александр Новак, с которым встречался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ранее называл ситуацию на топливном рынке сложной, но контролируемой, отмечая рост спроса на топливо в стране на 20-30%.