Иркутский губернатор поручил разобраться с перепродажей топлива

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правоохранительным органам разобраться с перепродажей топлива в регионе по завышенным ценам. Об этом он написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Кобзев отметил, что в Иркутской области есть «некоторые предприимчивые граждане», которые закупают топливо, чтобы затем перепродать его по завышенной цене. «Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы»,— написал он.

Ситуацию на топливном рынке в регионе губернатор назвал непростой. Он выразил надежду, что в течение двух недель местные власти смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. Игорь Кобзев добавил, что «Роснефть» подтвердила готовность выделить дополнительные объемы топлива для Иркутской области.

Оперативные службы, по его словам, обслуживаются топливом отдельно. «Это сделано для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб, служб жизнеобеспечения и для разгрузки АЗС»,— объяснил губернатор.

25 июня Игорь Кобзев встретился с вице-премьером Александром Новаком. Они обсудили текущую ситуацию «на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры».