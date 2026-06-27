Австралийца задержали в Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней девушки

Полиция Бангкока задержала 46-летнего гражданина Австралии по подозрению в убийстве несовершеннолетней, сообщает The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы. 26 июня тело 17-летней девушки нашли в чемодане в Паттайе.

Мужчину забрали на допрос незадолго до посадки на рейс авиакомпании Jetstar до Перта, сразу после чего задержали. Сотрудники службы безопасности бангкокского аэропорта заранее получили указание от правоохранительных органов помешать ему покинуть страну, пишет издание.

Сотрудники полиции нашли чемодан с телом подростка утром 26 июня. По камерам видеонаблюдения они установили, что днем ранее она заходила в здание вместе с задержанным. Спустя некоторое время он покинул его с чемоданом в руках. По данным The Guardian, вскоре ему могут предъявить обвинения в похищении ребенка, убийстве, сокрытии трупа и сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней.