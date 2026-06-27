Ракетную опасность ввели в Астраханской области

Опасность атаки ракет объявили в Астраханской области. Такое уведомление пришло в приложении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят сохранять спокойствие. Если вы в здании (дома), укройтесь в помещении без остекления. Это может быть подвал, санузел, коридор. Не пользуйтесь лифтом и не подходите к окнам.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, подвал, на паркинг. Оставайтесь в укрытии до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Ранее этим вечером ракетную опасность объявили в соседней Волгоградской области. Об угрозе за сутки предупреждали дважды. Утром губернатор Андрей Бочаров сообщил о десятерых пострадавших и о повреждении производственного объекта в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Нина Шевченко