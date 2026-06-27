Опасность ракет объявили в Волгоградской области

Ракетную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.

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Сохраняйте спокойствие и пройдите в укрытие. Если вы в здании, спуститесь в подвал, погреб или иное безопасное помещение. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Обесточьте помещение, перекройте газ и воду. Возьмите с собой в укрытие необходимые лекарства, документы, воду, теплую одежду.

Если вы на улице, направьтесь в ближайшее здание или спуститесь в подземный паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя ракетной опасности.

Ранее угрозу атаки ракет в регионе объявляли сегодня около 4:00. По данным губернатора, пострадали десять человек. Поврежден производственные объекты в Краснооктябрьском районе.

Нина Шевченко