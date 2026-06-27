Минобороны заявило об ударе по украинскому НПЗ в районе Запорожья

Российские военные при помощи беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер» ударили по предприятию топливно-энергетического комплекса Украины на территории Запорожской области. Об этом заявило Министерство обороны России.

Под удар попал завод компании «СП ЮКОИЛ», который ВСУ используют в своих интересах. «Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля»,— указано в сообщении Минобороны в «Максе».

Сегодня российские военные также ударили по аэродрому Вознесенск в Николаевской области и уничтожили два самолета МиГ-29, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д. Кроме того, нанесен удар по подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области, после чего оказались обесточены несколько предприятий, работающих в интересах ВСУ.